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MP में महावीर जयंती पर कब रहेगी छुट्टी? विधायकों ने CM मोहन यादव से की ये मांग

MP News-मध्यप्रदेश में महावीर जयंती के अवकाश को लेकर सस्पेंस बरकरार है. महावीर जयंती पर विधायकों ने मांग की है कि अवकाश 31 मार्च की जगह 30 मार्च को रहे. वहीं सरकार के पास सुझाव आए हैं अवकाश 31 मार्च को ही रखा जाए.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 28, 2026, 09:02 AM IST
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MP में महावीर जयंती पर कब रहेगी छुट्टी? विधायकों ने CM मोहन यादव से की ये मांग

Mahavir Jayanti Holiday-मध्यप्रदेश में महावीर जंयती के शासकीय अवकाश की तारीख को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है. जैन समाज की धार्मिक मान्यताओं और पंचांग का हवाला देते हुए अब सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ओर के विधायकों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर अवकाश की तिथि में संशोधन की मांग की है. विधायकों का कहना है कि सरकारी कैलेंडर में दर्ज 31 मार्च के बजाय भगवान महावीर का जन्म कल्याणक 30 मार्च को मनाया जाएगा, इसलिए सार्वजनिक छुट्टी सोमवार, 30 मार्च को ही घोषित की जानी चाहिए. फिलहाल, मुख्य सचिव कार्यालय इस मामले में अलग-अलग सुझावों पर विचार कर रहा है. 

विधायक ने तर्क के साथ लिखा पत्र
पृथ्वीपुर से कांग्रेस विधायक नितेंद्र बृजेंद्र सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में आग्रह किया है कि जनभावनाओं और जैन धर्म की परंपराओं को देखते हुए रातपत्र में आंशिक संशोधन किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस साल महावारी स्वामी जयंती 30 मार्च को पड़ रही है.विधायक ने जबलपुर हाईकोर्ट की अधिसूचना का भी उदाहरण दिया, जिसमें सुधार करते हुए 30 मार्च को ही अवकाश घोषित किया गया है. 

बीजेपी विधायक ने उठाई मांग
सागर के बंडा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार ने भी शासन को पत्र भेजकर 31 मार्च की जगह 30 मार्च को छुट्टी करने की बात कही है. विधायक का तर्क है कि जब देशभर में जैन समाज मार्च को उत्सव मनाएगा, तो 31 मार्च को सरकारी छुट्टी का कोई औचित्य नहीं रह जाता. उन्होंने इसे धार्मिक रीति-रिवाजों के सम्मान से जुड़ा विषय बताया है. 

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सरकार के पास पहुंचे विपरीत सुझाव
एक ओर जहां छुट्टी की तारीख बदलने की मांग तेज है, वहीं दूसरी ओर सरकार के पास कुछ ऐसे भी सुझाव आए हैं, जिनमें 31 मार्च के अवकाश को यथावत रखने की बात कही गई है. इसी विरोधाभास के कारण प्रशासन अब बीच का रास्ता निकालने के लिए विचार-मंथन में जुटा है. 

सामान्य प्रशासन विभाग पर नजर
मध्यप्रदेश राजपत्र के अनुसार वर्तमान में 31 मार्च को छुट्टी घोषित है. यदि मुख्यमंत्री विधायकों के सुझाव पर विचार करते हैं, तो सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही संशोधित अधिसूचना जारी कर सकता है. इससे पहले भी होली जैसे त्योहारों पर सरकार तिथियों में संशोधन कर चुकी है. 

यह भी पढ़ें-ग्वालियर हादसे पर CM मोहन ने जताया दुख, 4-4 लाख रुपये देने का ऐलान

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