Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में न्यू ईयर पर बढ़ा टैक्सी किराया, जानिए भोपाल से उज्जैन का फेयर, होटल-रिसॉर्ट भी फुल

Taxi Fares Increase In MP: मध्य प्रदेश में न्यू ईयर से पहले टैक्सी का किराया भी बढ़ने लगा है, पर्यटकों की भीड़ के चलते किराए में 1000 रुपए तक का इजाफा देखने को मिल रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 30, 2025, 09:56 AM IST
टैक्सी का किराया बढ़ा
Madhya Pradesh Taxi Fares: नए साल के मौके पर मध्य प्रदेश में भी पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है. ऐसे में इसका असर टैक्सी के किराए पर भी पड़ रहा है. यात्रियों की संख्या बढ़ने की वजह से टैक्सी का किराया भी बढ़ रहा है. नए साल के मौके पर धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर जाना अभी थोड़ा महंगा साबित हो रहा है. उज्जैन से ओंकारेश्वर, भोपाल से उज्जैन, भोपाल से पचमढ़ी जाने के लिए जो टैक्सियां चलती हैं उनके किराए में अचानक से उछाल देखने को मिल रहा है. एक ट्रिप पर करीब 1000 रुपए तक किराया बढ़ा हुआ है. 

ऐसा है टैक्सी किराया 

  • भोपाल से उज्जैन 2500 तक 
  • पचमढ़ी से भोपाल 2500 तक 
  • भोपाल से ओंकारेश्वर 3200 तक 
  • उज्जैन से पचमढ़ी 3500 तक 
  • ओंकारेश्वर से पचमढ़ी तक 4200 तक 

ये भी पढ़ेंः रेल यात्रियों की मौज, भोपाल से झारखंड और UP सीधी चलेगी ट्रेन, दो ट्रेनों को हरी झंडी

1000 तक उछाल 

बताया जा रहा है कि किराए में 1000 रुपए तक का उछाल देखा जा रहा है. हर ट्रिप पर यात्रियों से 1000 रुपए तक एक्स्ट्रा लिया जा रहा है. टैक्सी संचालकों का कहना है कि नए साल के मौके पर यात्रियों की संख्या बढ़ने से परेशानियां बढ़ रही है, वहीं वाहन सीमित होने की वजह से लगातार ट्रिप लगाने का दवाब बढ़ रहा है, जिसके चलते टैक्सी के किराए में बढ़ोत्तरी दिख रही है. 

उज्जैन-ओंकारेश्वर-पचमढ़ी फुल 

वहीं न्यू ईयर पर धार्मिक और पर्यटन दोनों ही स्थलों पर होटल और रिसॉर्ट पूरी तरह से फुल नजर आ रहे हैं. मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की सभी होटले फिलहाल पूरी तरह से फुल हैं, यहां पर किसी तरह के कमरें खाली नहीं है. वहीं निजी होटलों में भी बुकिंग फुल हो चुकी हैं, यहां भी कमरें पूरी तरह से फुल नजर आ रहे हैं. पचमढ़ी में राज्य पर्यटन की होटलों की 11 यूनिट्स हैं, लेकिन यहां के सभी 190 कमरें बुक हैं. यहां भी किराया बढ़ा है, जिन कमरों का किराया 5000 रुपए तक आम दिनों में होता था, वह अब बढ़कर 7000 रुपए तक पहुंच गया है. 

ये भी पढ़ेंः फिर आया इंडिगो संकट! इंदौर से 4 फ्लाइट कैंसिल, दिल्ली-चेन्नई जाने वाले यात्री परेशान 

