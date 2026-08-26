'मैं 80 साल का नौजवान हूं...' अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे दिग्विजय सिंह, बोले- मांग पूरी नहीं हुई तो 24 घंटे बैठूंगा भूख हड़ताल पर

'सारे फैसले भोपाल से ही क्यों लिए जाएं?'

उन्होंने आगे कहा कि, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां लोग जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं. मैंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया. सारे फैसले भोपाल से ही क्यों लिए जाएं? फैसले गांव से लिए जाने चाहिए. कई ऐसे गांव थे जहां 10-15 किलोमीटर तक कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, तब हमने तय किया कि अगर प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर दूर है, तो वहां एक स्कूल खोला जाना चाहिए. व्यापम के जरिए भर्ती नहीं होगी. गांव के लोग ही शिक्षक का चयन करेंगे. जिनके बच्चे शिक्षा पाएंगे, वे ही शिक्षक नियुक्त करेंगे. हमने 6 महीने के भीतर लगभग 45,000 नए स्कूल खोले थे और आदिवासी इलाकों में हमने शिक्षक नियुक्ति के अधिकार भोपाल से लेकर जिलों के ब्लॉक को सौंप दिए थे. और वहां ग्रामीण इलाकों के बच्चों को प्राथमिकता दी गई. अब जो लोग वहां शिक्षक बने थे, उनसे दोबारा परीक्षा देने को कहा गया. वे उस समय के सिलेबस के आधार पर परीक्षा कहां से देंगे? अब शिक्षक नए सिलेबस के आधार पर दोबारा परीक्षा कैसे देंगे?