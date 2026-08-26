'मैं 80 साल का नौजवान हूं...' अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे दिग्विजय सिंह, बोले- मांग पूरी नहीं हुई तो 24 घंटे बैठूंगा भूख हड़ताल पर

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भोपाल में पद वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे. खुद को "80 साल का नौजवान" बताते हुए, उन्होंने अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन किया और चेतावनी दी कि अगर शिक्षक दिवस तक ये मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे. अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकेंद्रीकरण और शिक्षा सुधारों को याद करते हुए, उन्होंने बीजेपी सरकार पर व्यापम घोटाले, नौकरियों में धांधली और 13,000 के बजाय सिर्फ 7,000 पदों पर भर्ती करने का आरोप लगाया. साथ ही सिंधिया व बिकाऊ विधायकों को अपनी सरकार गिरने का जिम्मेदार ठहराया.
अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे दिग्विजय सिंह
प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, "मैं 80 साल का नौजवान हूं. हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे. मैं आज आपके बीच इसलिए आया हूं क्योंकि आपकी मांग जायज है. एक युवा पिछले पांच दिनों से यहां बिना खाए-पिए बैठा है. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में दो चीजों को प्राथमिकता दी है, शिक्षा और स्वास्थ्य. अगर हम नई पीढ़ी को आगे ले जाना चाहते हैं, तो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए उचित इंतजाम होने चाहिए."
'सारे फैसले भोपाल से ही क्यों लिए जाएं?'
उन्होंने आगे कहा कि, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां लोग जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं. मैंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया. सारे फैसले भोपाल से ही क्यों लिए जाएं? फैसले गांव से लिए जाने चाहिए. कई ऐसे गांव थे जहां 10-15 किलोमीटर तक कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, तब हमने तय किया कि अगर प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर दूर है, तो वहां एक स्कूल खोला जाना चाहिए. व्यापम के जरिए भर्ती नहीं होगी. गांव के लोग ही शिक्षक का चयन करेंगे. जिनके बच्चे शिक्षा पाएंगे, वे ही शिक्षक नियुक्त करेंगे. हमने 6 महीने के भीतर लगभग 45,000 नए स्कूल खोले थे और आदिवासी इलाकों में हमने शिक्षक नियुक्ति के अधिकार भोपाल से लेकर जिलों के ब्लॉक को सौंप दिए थे. और वहां ग्रामीण इलाकों के बच्चों को प्राथमिकता दी गई. अब जो लोग वहां शिक्षक बने थे, उनसे दोबारा परीक्षा देने को कहा गया. वे उस समय के सिलेबस के आधार पर परीक्षा कहां से देंगे? अब शिक्षक नए सिलेबस के आधार पर दोबारा परीक्षा कैसे देंगे?
बीजेपी पर साधा निशाना
वहीं बीजेपी को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी RSS सदस्यों की घुसपैठ आसान बनाने के लिए योजनाएं बनाती है. उन्होंने पूछा कि क्या किसी ने उनके कार्यकाल के दौरान व्यापम घोटाले के बारे में सुना था. मामा ने अपनी सिफारिश कर करके कई अयोग्य लोगों को भर्ती कर दिया. उन्होंने बताया कि जहां सौरभ शर्मा को रिहा कर दिया गया, वहीं बरामद सोने का स्रोत अभी भी अज्ञात है, जो बीजेपी के शासन को दर्शाता है. भाजपा चंदा चोर है, चढ़ावा चोर है. हर चीज के चोर है और नौकरी चोर हैं. 13000 पदों की जगह निकाल कर सिर्फ 7000 को नौकरी दी बाकी के पद कहां गए.
कावड़ यात्रा को लेकर कही ये बात
वहीं कावड़ यात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि, ये युवाओं को कावड़ यात्रा में ले जाना चाहते हैं पर नौकरी नहीं देना चाहते. कावड़ यात्रा में क्या क्या होता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि भूमि पूजन के समय से ही वे चंदा देते आ रहे हैं, फिर भी उन्हें मुस्लिम कहा जाता है. उन्होंने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी कि अगर टीचर्स डे तक मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठेंगे. इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ सरकार के गिरने पर एक बार फिर अफसोस जताया. उन्होंने कहा कि हमारे विधायक बिक गए. सिंधिया भी बिक गए जिसकी वजह से हमारी सरकार चली गई.
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