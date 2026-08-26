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'मैं 80 साल का नौजवान हूं...' अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे दिग्विजय सिंह, बोले- मांग पूरी नहीं हुई तो 24 घंटे बैठूंगा भूख हड़ताल पर

भोपाल में पद वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुलाकात की. उनकी मांग को जायज बताते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह उनकी लड़ाई लड़ेंगे. साथ ही कहा कि, अगर शिक्षक दिवस तक यह मांग पूरी नहीं हुई, तो वह 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे.

Written ByAnil NagarEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 26, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:41 PM IST
'मैं 80 साल का नौजवान हूं...' अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे दिग्विजय सिंह, बोले- मांग पूरी नहीं हुई तो 24 घंटे बैठूंगा भूख हड़ताल पर

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Anil Nagar

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अनिल नागर ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. अनिल नागर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ज़ी मीडिया में पिछले 5 वर्षों से संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं. अनिल नागर ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है.

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