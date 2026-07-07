कीपैड फोन, पाकिस्तान से कॉल, डेटा लीक... MP में ई-अटेंडेंस से बचने के लिए टीचर्स के अजीबोगरीब बहाने

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मध्य प्रदेश में लागू की जा रही ई-अटेंडेंस व्यवस्था के बीच शिक्षक संगठनों ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. इस बीच ई-अटेंडेंस लगाने से बचने के लिए टीचर्स अलग-अलग बहाने बना रहें, जिनमें से कुछ तो इतने अजीब है, जिन पर भरोसा करना मुश्किल है. इसमें 'कीपैड फोन', 'डेटा लीक' और 'पाकिस्तान से रहस्यमयी कॉल' तक के हाने सामने आए हैं. ये उन कई अजीबोगरीब बहानों में से कुछ हैं, जो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के टीचर्स ने तब दिए, जब उनसे डिजिटल रूप से अपनी हाजिरी न लगाने का कारण पूछा गया.
बता दें मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में ई-अटेंडेंस (डिजिटल हाजिरी) शुरू की थी, ताकि डिजिटल लॉग के जरिए इस प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता लाई जा सके. हालांकि, जिस सिस्टम की कल्पना एक ही फिंगरप्रिंट या टैप से स्कूल में हाजिरी दर्ज करने और समय की पाबंदी पर नजर रखने के लिए की गई थी, वह अब गलतियों या यूं कहें कि बहानों का मजाक बनकर रह गया है.
कीपैड फोन, पाकिस्तान से कॉल, डेटा लीक...
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जब से अनिवार्य ई-अटेंडेंस (e-attendance) लागू हुई है, तब से टीचर्स ने कई तरह के अजीबोगरीब बहाने बनाए हैं. कुछ का कहना है कि उनके पास पुराने जमाने के कीपैड वाले फोन हैं, न कि आज के स्मार्टफोन, जबकि कुछ ने डेटा लीक होने का आरोप लगाया है. बहाने बनाने में किसी से पीछे न रहते हुए कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्हें पाकिस्तान से 'रहस्यमयी कॉल' आए हैं.
अधिकारियों ने इन अजीब दावों को किया खारिज
हालांकि, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अधिकारियों ने इन अजीब दावों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि टीचरों के लिए स्कूल में अटेंडेंस मार्क करने वाला ऐप 'पूरी तरह से सुरक्षित' है. साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि पूरे राज्य में डिजिटल रूप से दर्ज की गई अटेंडेंस 90 प्रतिशत से ज्यादा रही है.
डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर के.के. द्विवेदी ने बताया, 'ऐसा लगता है कि सिर्फ वही लोग ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो ई-अटेंडेंस नहीं लगाना चाहते हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'अगर किसी को अपनी अटेंडेंस मार्क करने में कोई समस्या है, तो उन्हें हमें बताना चाहिए. हम कोई समाधान निकाल लेंगे. लेकिन, समस्याएं असली होनी चाहिए, बनावटी नहीं.
ई-अटेंडेंस पर शिक्षक के संगठनों ने सरकार से पूछे 10 सवाल
इस बीच, सरकारी शिक्षकों के संगठनों ने सिस्टम को लागू करने के तरीके पर और स्पष्टता की मांग करते हुए एक कड़ा बयान जारी किया है. यूनियनें ई-अटेंडेंस शुरू करने के पीछे के मकसद, अब तक हुए मापने योग्य फायदों और असल में कितने शिक्षकों के पास स्मार्टफोन नहीं हैं, इस बारे में जानना चाहती हैं.
1. राज्य में ई-अटेंडेंस लागू करने का उद्देश्य क्या है तथा इससे अब तक क्या लाभ प्राप्त हुए हैं?
2. कितने शिक्षकों के पास ई-अटेंडेंस के लिए आवश्यक स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है?
3. जिन क्षेत्रों में इंटरनेट अथवा नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां उपस्थिति दर्ज करने की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी?
4. क्या सरकार शिक्षकों को व्यक्तिगत मोबाइल, इंटरनेट एवं बिजली व्यय के लिए कोई भत्ता प्रदान करेगी?
5. यदि किसी शिक्षक का मोबाइल खराब हो जाए, चोरी हो जाए अथवा खो जाए तो उसकी उपस्थिति दर्ज करने की क्या व्यवस्था होगी?
6. ई-अटेंडेंस ऐप में आने वाली तकनीकी समस्याओं के कारण कितने शिक्षकों की उपस्थिति प्रभावित हुई है?
7. ई-अटेंडेंस ऐप में एकत्र किए जा रहे डेटा की सुरक्षा एवं गोपनीयता के लिए सरकार की क्या नीति है?
8. क्या ई-अटेंडेंस लागू करने से पूर्व शिक्षक एवं कर्मचारी संगठनों से सुझाव लिए गए थे?
9. ई-अटेंडेंस लागू होने के बाद अनुपस्थिति के आधार पर कितने शिक्षकों पर कार्रवाई हुई तथा उनमें से कितने मामलों में तकनीकी कारण पाए गए?
10. क्या सरकार ई-अटेंडेंस के लिए विभागीय मोबाइल उपकरण अथवा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है?