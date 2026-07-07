कीपैड फोन, पाकिस्तान से कॉल, डेटा लीक... MP में ई-अटेंडेंस से बचने के लिए टीचर्स के अजीबोगरीब बहाने

1. राज्य में ई-अटेंडेंस लागू करने का उद्देश्य क्या है तथा इससे अब तक क्या लाभ प्राप्त हुए हैं?

2. कितने शिक्षकों के पास ई-अटेंडेंस के लिए आवश्यक स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है?

3. जिन क्षेत्रों में इंटरनेट अथवा नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां उपस्थिति दर्ज करने की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी?

4. क्या सरकार शिक्षकों को व्यक्तिगत मोबाइल, इंटरनेट एवं बिजली व्यय के लिए कोई भत्ता प्रदान करेगी?

5. यदि किसी शिक्षक का मोबाइल खराब हो जाए, चोरी हो जाए अथवा खो जाए तो उसकी उपस्थिति दर्ज करने की क्या व्यवस्था होगी?

6. ई-अटेंडेंस ऐप में आने वाली तकनीकी समस्याओं के कारण कितने शिक्षकों की उपस्थिति प्रभावित हुई है?

7. ई-अटेंडेंस ऐप में एकत्र किए जा रहे डेटा की सुरक्षा एवं गोपनीयता के लिए सरकार की क्या नीति है?

8. क्या ई-अटेंडेंस लागू करने से पूर्व शिक्षक एवं कर्मचारी संगठनों से सुझाव लिए गए थे?

9. ई-अटेंडेंस लागू होने के बाद अनुपस्थिति के आधार पर कितने शिक्षकों पर कार्रवाई हुई तथा उनमें से कितने मामलों में तकनीकी कारण पाए गए?

10. क्या सरकार ई-अटेंडेंस के लिए विभागीय मोबाइल उपकरण अथवा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है?