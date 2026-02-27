Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3124306
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP के कई जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार, फरवरी में ही क्यों पड़ने लगी अप्रैल जैसी गर्मी? एक्सपर्ट्स ने बताई वजह

Temperature cross 30°C: फरवरी के ही महीने में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभाग के ज्यादातर जिलों में तापमान 30 से 34 डिग्री के बीच पहुंच गया है. कई जिलों में तो तापमान 35 डिग्री को पार कर गया है. लेकिन, आखिर क्या वजह है कि फरवरी के महीने में इस साल अप्रैल जैसी गर्मी पड़ने लगी है?

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP के कई जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार, फरवरी में ही क्यों पड़ने लगी अप्रैल जैसी गर्मी? एक्सपर्ट्स ने बताई वजह

Heat Like April in February: फरवरी के महीने में अभी भी 2 दिन का समय बचा है. अभी हल्की या गुलाबी ठंड का अहसास होना चाहिए, लेकिन मौसम बिल्कुल इसके उलट हो रहा है और गर्मी का अहसास होने लगा है. मध्य प्रदेश में आंधी-बारिश और ओले का दौर अब थम गया है और अचानक मौसम में बड़ा बदलाव आया है. फरवरी के महीने में ही एमपी के कई जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार चला गया है.भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभाग के ज्यादातर जिलों में तापमान 30 से 34 डिग्री के बीच बना हुआ है. आमतौर पर इतनी गर्मी अप्रैल के महीने में पड़ती है. लेकिन, इस साल फरवरी में ही ये हाल है तो मई-जून में क्या हालात होंगे. तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मौसम में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया है?

दिन में 35 डिग्री और रात में 17 डिग्री तापमान

मध्य प्रदेश के कई जिलों में अप्रैल जैसी गर्मी पड़ने लगी है और तापमान 35 डिग्री के पार चला गया है, जबकि रात का तापमान भी 17 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है. खंडवा और खरगोन में गुरुवार को तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी ज्यादा है. इसके अलावा इंदौर में 33.1 डिग्री, उज्जैन में 33 डिग्री, ग्वालियर में 32.6 डिग्री, भोपाल में 32 डिग्री, जबलपुर में 31.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश के 30 जिलों में तापमान 30 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है. कई जिलों में रात का तापमान में तेजी से बढ़ा है और धार में न्यूनतम तापमान सबसे अधिक 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, भोपाल में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री, इंदौर में 14.6 डिग्री, ग्वालियर में 14.5 डिग्री, उज्जैन में 14.5 डिग्री और जबलपुर में 14.6 डिग्री रहा. इसके अलावा रतलाम, नरसिंहपुर, सागर, टीकमगढ़ और नर्मदापुरम में भी न्यूनतम तापमान 16 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- MP में बढ़ने लगा तापमान, भोपाल-इंदौर समेत कई जिलों में पारा 30 के पार, गर्मी शुरू

फरवरी में क्यों पड़ने लगी अप्रैल जैसी गर्मी?

मौसम में बदलाव और गर्मी की समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं है. मौसम का पैटर्न पूरे देश में बदला है और एक्सपर्ट इसके पीछे की वजह जलवायु परिवर्तन को बता रहे हैं. आईएमडी वैज्ञानिक कृष्ण मिश्र ने बताया कि फिलहाल शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ा है और इस वजह से देश के ज्यादातर राज्यों में गर्मी पड़ने लगी है. साफ आसमान, नमी की कमी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की कमी के कारण फरवरी में तापमान अप्रैल के महीने जैसा हो गया है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पेड़ों की कटाई रोककर, नए पेड़ लगाकर और प्रदूषण कम करने के अलावा ग्लोबल वार्मिंग रोकने के प्रयास बढ़ाकर आने वाले समय में इस समस्या से राहत पाई जा सकती है.

ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में अभी से सताने लगी गर्मी, 3 से 5 डिग्री बढ़ेगा तापमान, रायपुर बिलासपुर गर्म

एमपी में 2 मार्च से मिल सकती है राहत

मौसम विभाग ने 2 मार्च से एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के आसार जताए हैं, जिससे मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत मिल सकती है. मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि 2 मार्च तक मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है और इस दौरान तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा. इसके बाद 2 मार्च को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है और इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है. इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.

TAGS

weather updateMP Weather

Trending news

weather update
पारा 35 के पार, फरवरी में क्यों पड़ने लगी अप्रैल जैसी गर्मी? एक्सपर्ट्स ने बताई वजह
mp news
पुलिस पर लगाया था आरोप, 'बेगम' निकली कातिल...भय्यू लाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा
mp news
ससुराल से पत्नी नहीं लौटी तो कलेक्ट्रेट पहुंचा पति, 'साहब' नहीं मिले तो पोल पर चढ़ा
ashoknagar news
अशोकनगर जिला अस्पताल में चूहों का तांडव, मरीजों के सिर से पैर तक मचाई खलबली
indore news
इंदौर में गैस रिसाव से हड़कंप, 5 लोगों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती
Ambikapur News
अंबिकापुर में बिजली विवाद को लेकर भारी हंगामा, जी मीडिया संवाददाता के साथ बदसलूकी
Bilaspur News
बिलासपुर के स्कूलों में पुराना समय बहाल, अब नियमित इस टाइम पर लगेंगी कक्षाएं
Chhindwara News
इंस्टाग्राम पर भूलकर भी न करें दोस्ती! छिंदवाड़ा की यह घटना सुन कांप जाएगी रूह
cg raipur news
हाथ में चाकू और शराब की बोतल लिए झूमते 5 युवक; अर्धनग्न होकर मनाया जन्मदिन का जश्न
Latest Ujjain News
उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में 17 बच्चों की मौत से हड़कंप, मामले में हाईकोर्ट सख्त