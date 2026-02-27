MP के कई जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार, फरवरी में ही क्यों पड़ने लगी अप्रैल जैसी गर्मी? एक्सपर्ट्स ने बताई वजह

Heat Like April in February: फरवरी के महीने में अभी भी 2 दिन का समय बचा है. अभी हल्की या गुलाबी ठंड का अहसास होना चाहिए, लेकिन मौसम बिल्कुल इसके उलट हो रहा है और गर्मी का अहसास होने लगा है. मध्य प्रदेश में आंधी-बारिश और ओले का दौर अब थम गया है और अचानक मौसम में बड़ा बदलाव आया है. फरवरी के महीने में ही एमपी के कई जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार चला गया है.भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभाग के ज्यादातर जिलों में तापमान 30 से 34 डिग्री के बीच बना हुआ है. आमतौर पर इतनी गर्मी अप्रैल के महीने में पड़ती है. लेकिन, इस साल फरवरी में ही ये हाल है तो मई-जून में क्या हालात होंगे. तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मौसम में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया है?

दिन में 35 डिग्री और रात में 17 डिग्री तापमान

मध्य प्रदेश के कई जिलों में अप्रैल जैसी गर्मी पड़ने लगी है और तापमान 35 डिग्री के पार चला गया है, जबकि रात का तापमान भी 17 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है. खंडवा और खरगोन में गुरुवार को तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी ज्यादा है. इसके अलावा इंदौर में 33.1 डिग्री, उज्जैन में 33 डिग्री, ग्वालियर में 32.6 डिग्री, भोपाल में 32 डिग्री, जबलपुर में 31.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश के 30 जिलों में तापमान 30 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है. कई जिलों में रात का तापमान में तेजी से बढ़ा है और धार में न्यूनतम तापमान सबसे अधिक 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, भोपाल में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री, इंदौर में 14.6 डिग्री, ग्वालियर में 14.5 डिग्री, उज्जैन में 14.5 डिग्री और जबलपुर में 14.6 डिग्री रहा. इसके अलावा रतलाम, नरसिंहपुर, सागर, टीकमगढ़ और नर्मदापुरम में भी न्यूनतम तापमान 16 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया.

फरवरी में क्यों पड़ने लगी अप्रैल जैसी गर्मी?

मौसम में बदलाव और गर्मी की समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं है. मौसम का पैटर्न पूरे देश में बदला है और एक्सपर्ट इसके पीछे की वजह जलवायु परिवर्तन को बता रहे हैं. आईएमडी वैज्ञानिक कृष्ण मिश्र ने बताया कि फिलहाल शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ा है और इस वजह से देश के ज्यादातर राज्यों में गर्मी पड़ने लगी है. साफ आसमान, नमी की कमी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की कमी के कारण फरवरी में तापमान अप्रैल के महीने जैसा हो गया है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पेड़ों की कटाई रोककर, नए पेड़ लगाकर और प्रदूषण कम करने के अलावा ग्लोबल वार्मिंग रोकने के प्रयास बढ़ाकर आने वाले समय में इस समस्या से राहत पाई जा सकती है.

एमपी में 2 मार्च से मिल सकती है राहत

मौसम विभाग ने 2 मार्च से एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के आसार जताए हैं, जिससे मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत मिल सकती है. मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि 2 मार्च तक मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है और इस दौरान तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा. इसके बाद 2 मार्च को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है और इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है. इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.