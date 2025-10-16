Advertisement
ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ क्यों भेजे जा रहे हैं MP के टाइगर, 10 बाघ होंगे शिफ्ट

MP News: मध्य प्रदेश के 10 बाघों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा रहा है. यह एनिमल प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है, वहीं दूसरे राज्यों से अन्य जानवर मध्य प्रदेश आ सकते हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 16, 2025, 02:08 PM IST
मध्य प्रदेश के बाघ जाएंगे दूसरे राज्य
मध्य प्रदेश के बाघ जाएंगे दूसरे राज्य

MP Tigers News: मध्य प्रदेश के बाघ अब दूसरे राज्यों में भी अपना जलवा बिखेरेंगे. क्योंकि एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एमपी के बाघ राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जंगलों में भेजे जाएंगे. 15 दिन पहले राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें सीएम मोहन यादव ने भी इस प्रोग्राम को सहमति दे दी थी, जिसके बाद बाघों की शिफ्टिं की कवायद तेज हो गई है. मध्य प्रदेश की तरफ से तीनों राज्यों को लेटर भेजकर टाइगर शिफ्टिंग की तैयारियां पूरी करने के लिए कह दिया गया है, जिसके बाद टाइगर तीनों राज्यों में शिफ्टिंग करना शुरू होगा.

एमपी से जाएंगे 10 बाघ

वन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक एमपी से ट्रांसलोकेट किए जाने वाले बाघों के लिए बाड़ा बनाने, ट्रेकिंग और मानिटरिंग के लिए रेडियो कॉलर जैसी सभी सुविधाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बाघों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया आसानी से पूरी कर ली जाए और उसके लिए आसानी से उनके वातावरण मिल सके. एमपी के दस बाघ कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भेजे जाएंगे.

कहा जाएंगे कितने बाघ

  • मध्य प्रदेश से राजस्थान में चार बाघ भेजे जाएंगे.
  • ओडिशा के लिए तीन बाघ भेजे जाएंगे.
  • छत्तीसगढ़ के लिए भी तीन बाघ भेजे जाएंगे.

बताया जा रहा है कि एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बाघों को मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है, जबकि दूसरे राज्यों के जानवरों को मध्य प्रदेश में लाया जाएगा. जिसके लिए सीएम मोहन यादव से अधिकारियों की बातचीत हो चुकी है. सीएम मोहन ने असम से गेंडा या एक सींग वाला गेंडा लाने का प्रयास करने के लिए कहा है, हाल ही में उन्होंने असम का दौरा भी किया था.

