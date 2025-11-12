डिप्टी कलेक्टर अल्का सिंह के बंगले में चोरी, सोना-चांदी और घड़ियां गायब, केरल से लौटने पर हुआ खुलासा

Madhya Pradesh News In Hindi: भोपाल के चार इमली इलाके में डिप्टी कलेक्टर अल्का सिंह के बंगले में चोरी की खबर से हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक अलका सिंह अपने पति के इलाज के लिए केरल गई थीं और लौटने पर उन्होंने सोने-चांदी के गहने और कई महंगी घड़ियां गायब पाईं. घर के ताले टूटे हुए थे और कमरों में सामान बिखरा पड़ा था. घटना की सूचना मिलने पर हबीबगंज पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

यह भी पढ़ें: “2030 में IAS बनकर घर लौटूंगी..” अफसर बनने के लिए नाबालिक ने छोड़ा घर, अकेले दम पर कमाया; अब कोर्ट के हाथ में छात्रा का भविष्य

Add Zee News as a Preferred Source

डिप्टी कलेक्टर अल्का सिंह के बंगले में चोरी

दरअसल, भोपाल में डिप्टी कलेक्टर का बंगला भी अब सुरक्षित नहीं रहा. सुरक्षित स्थान माने जाने वाले चार इमली इलाके में स्थित डिप्टी कलेक्टर अल्का सिंह के सरकारी बंगले में बड़ी चोरी हुई है. चोरों ने बंगले में सेंध लगाकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर और कई महंगी घड़ियां चुरा लीं. चोरी का पता तब चला जब अल्का सिंह केरल से अपने पति का इलाज कराकर भोपाल लौटीं और घर का सारा सामान अस्त-व्यस्त पाया. जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. फिलहाल पुलिस संदेहियों से पूछताछ कर रही है.

दहशत में लोग

इस घटना ने एक बार फिर वीआईपी इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जानकारी के मुताबिक चार इमली इलाके में हाल के दिनों में कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जिससे इलाके में रहने वाले ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों के परिवारों में दहशत है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.