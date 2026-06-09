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Mauganj MLA Residence Theft News: राजधानी भोपाल में मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल के सरकारी आवास पर हुई चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जानकारी के मुताबिक विधायक MLA रेस्ट हाउस के ब्लॉक 3 में बने कमरा नंबर 74 में ठहरे हुए थे. इस दौरान अज्ञात चोरों ने कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर विधायक के पर्सनल असिस्टेंट (PA) का लैपटॉप और नकदी चुरा ली.
विधानसभा से जुड़े कई अहम दस्तावेज
बताया जा रहा है कि चोरी हुए लैपटॉप में विधानसभा से जुड़े कई अहम दस्तावेज और दूसरी जरूरी जानकारी थी. इस घटना से प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए अरेरा हिल्स पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की और जांच शुरू कर दी.
पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज
पुलिस आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. जांच अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चोरी कैसे हुई और इसमें कितने लोग शामिल थे. चूंकि यह घटना एक विधायक के सरकारी आवास से जुड़ी है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की जल्द ही पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
पुलिस के अनुसार चोरों ने MLA के PA का लैपटॉप, कैश, ATM कार्ड, पेन ड्राइव और दूसरे जरूरी दस्तावेज चुरा लिए. यह घटना 7 जून को भोपाल के अरेरा हिल्स पुलिस स्टेशन इलाके में हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं MLA के PA ने पुलिस को बताया कि वह 7 जून को मऊगंज से भोपाल आए थे और MLA रेस्ट हाउस के ब्लॉक 3 के कमरा नंबर 74 में ठहरे हुए थे. सुबह करीब 10:30 बजे, उन्होंने कमरे को बाहर से बंद किया और पानी लेने चले गए. जब वह करीब दो घंटे बाद दोपहर 12:30 बजे कमरे में लौटे तो आलमारी टूटा हुआ था.
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