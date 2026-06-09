Add Zee Business As A Preferred Source
App

भोपाल में मऊगंज विधायक के सरकारी आवास में चोरों का धावा, अलमारी तोड़ PA का लैपटॉप-नकदी ले उड़े चोर

Bhopal News: भोपाल में मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल के सरकारी आवास पर चोरी का मामला सामने आया है. चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर विधायक के PA का लैपटॉप और नकदी चुरा ली.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 09, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:07 AM IST
भोपाल में मऊगंज विधायक के सरकारी आवास में चोरों का धावा, अलमारी तोड़ PA का लैपटॉप-नकदी ले उड़े चोर

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सागर में अनाज खरीदी में बड़ी गड़बड़ी, 600 बोरियों में गेहूं की जगह निकली मिट्टी...
MP Sagar News9 min ago
2
bhopal news48 min ago
3
indore news1 hr ago
4
MP Breaking News LIVE1 hr ago
5
dhar murder2 hrs ago