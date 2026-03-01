Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में टला बस संकट: 2 मार्च को नहीं होगी हड़ताल, सीएम के साथ बैठक रही सफल

MP News: 2 मार्च को प्रस्तावित प्रदेशव्यापी बस हड़ताल को वापस ले लिया गया है. मुख्यमंत्री के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद बस ऑपरेटरों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 01, 2026, 07:58 AM IST
MP में टला बस संकट: 2 मार्च को नहीं होगी हड़ताल, सीएम के साथ बैठक रही सफल

MP Bus Strike: मध्य प्रदेश में 2 मार्च को होने वाली बस हड़ताल अब नहीं होगी. मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के बाद बस ऑपरेटरों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है. वे परिवहन विभाग से जुड़े दो विवादित राजपत्रों को फिलहाल रोकने पर सहमत हुए. सरकार के इस फैसले के बाद ऑपरेटरों ने अपनी सड़क जाम खत्म कर दी. इससे पूरे राज्य में बसें नॉर्मल चलेंगी. यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू रहेगा.

दरअसल, मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सर्विस पर मंडरा रहे अनिश्चितता के बादल अब छंट गए हैं. बस ऑपरेटरों ने 2 मार्च को की गई अपनी हड़ताल ऑफिशियली वापस ले ली है. यह फैसला मुख्यमंत्री और बस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग के बाद लिया गया. इससे यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी.

विवादित राजपत्रों को किया गया होल्ड 
मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जय कुमार जैन ने बताया कि मीटिंग में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़े दोनों विवादित राजपत्रों को सस्पेंड करने और उन्हें होल्ड पर रखने का फैसला किया गया. सरकार के इस फैसले के बाद बस ऑपरेटरों ने 2 मार्च की हड़ताल वापस ले ली है.

यह भी पढ़ें: MP के सरकारी कर्मचारियों को होली की छुट्टी कब... 3 या 4 मार्च? जानिए क्या कहता है ऑफिशियल कैलेंडर

 

सीएम के साथ बैठक रही सफल
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 'हम राज्य के हर ग्रामीण इलाके में यात्रियों के लिए आसान ट्रांसपोर्टेशन पक्का करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रहे हैं. हम इस लक्ष्य के लिए कमिटेड हैं. हमारा मकसद सभी के हितों की रक्षा करना और बिना रुकावट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पक्का करना है. हम यात्रियों को, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को आसान ट्रांसपोर्ट सर्विस देना चाहते हैं, लेकिन इस मकसद को पाने में किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.' बता दें कि होली की वजह से पहले से ही ट्रेनों के लिए लंबा वेटिंग टाइम चल रहा है. ऐसे में बस हड़ताल टलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

