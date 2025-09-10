भोपाल के 45 इलाकों में आज रहेगी बिजली गुल, लोगों को इतने घंटे झेलनी पड़ेगी परेशानी
भोपाल के 45 इलाकों में आज रहेगी बिजली गुल, लोगों को इतने घंटे झेलनी पड़ेगी परेशानी

Bhopal Power Cut: भोपाल के 45 इलाकों में आज बिजली कटौती रहेगी. यह कटौती 4 से 6 घंटे तक रहेगी और इसका कारण इन इलाकों में बिजली मेंटेनेंस बताया जा रहा है. देखिए किन इलाकों पर पड़ेगा असर.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 10, 2025, 08:10 AM IST
भोपाल के 45 इलाकों में आज रहेगी बिजली गुल, लोगों को इतने घंटे झेलनी पड़ेगी परेशानी

Bhopal Today Power Cut: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज फिर बिजली कटौती होगी. यह कटौती अलग-अलग इलाकों में 4 से 6 घंटे तक रहेगी. बिजली कंपनी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस दौरान लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जिन प्रमुख इलाकों में बिजली कटौती रहेगी, उनमें पुष्पा नगर, एलआईजी क्वार्टर, कब्रिस्तान, 80 फीट रोड समेत कई अन्य जगहें शामिल हैं. आपके इलाके में कब और कितनी देर के लिए बिजली कटौती होगी, इसके लिए नीचे पूरा शेड्यूल देखें.

लोगों को इतने घंटे झेलनी पड़ेगी परेशानी
दरअसल, भोपाल में बिजली कटौती आम बात है. आज यानी 10 सितंबर को कंपनी द्वारा मेंटेनेंस कार्य के चलते शहर में 4 से 6 घंटे बिजली बंद रहेगी. इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए बिजली जाने से पहले अपना काम निपटा लें.

इन इलाकों में बिजली रहेगी गुल
आज जिन इलाकों में बिजली गुल रहेगी उनमें पुष्पा नगर, एलआईजी क्वार्टर, कब्रिस्तान, 80 फीट रोड, एमपीईबी ऑफिस, गरम गद्दा रोड, नगर निगम कार्यालय, हज हाउस, मनुआभान टेकरी, पंचवटी कॉलोनी, पार्क नंबर 1,2,3, निर्मल रेजीडेंसी, भोपाल गर्ल्स स्कूल, टेक्नोलॉजी पार्क, मुस्कान हॉस्पिटल, सागर एवेन्यू, सिंधु पार्क, भवानी धाम फेज-I, II, सुनीता टॉवर, बोनी फॉय स्कूल, इसरो गेस्ट हाउस, नरेला शंकरी, पाराशर कॉलोनी, स्टर्लिंग ग्रीन व्यू फेज 1, अमलतास पीएच-1, दीपार्क सोसायटी, भूमिका कॉम्प्लेक्स, सागर गार्डन, आम्रकुंज छत्रपति स्लम, सर्वधर्म ए-सेक्टर, कोलार क्षेत्र का बी-सेक्टर, दामखेड़ा, क्लोरीन प्लांट, स्वर्ण जयंती पार्क, साईं हिल्स  शामिल हैं. 

जानें टाइमिंग
सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पुष्पा नगर, एलआईजी क्वार्टर, कब्रिस्तान, 80 फीट रोड, एमपीईबी ऑफिस, गरम गद्दा रोड, नगर निगम ऑफिस, हज हाउस, मनुआभान टेकरी, पंचवटी कॉलोनी, पार्क नंबर 1,2,3, निर्मल रेसीडेंसी, भोपाल गर्ल्स स्कूल क्षेत्र में बिजली कटौती रहेगी. दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक टेक्नोलॉजी पार्क, मुस्कान अस्पताल, सागर एवेन्यू, सिंधु पार्क, भवानी धाम फेज-1,2, सुनीता टावर, बोनी फॉय स्कूल, इसरो गेस्ट हाउस, नरेला शंकरी क्षेत्र में बिजली कटौती रहेगी. सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पाराशर कॉलोनी, स्टर्लिंग ग्रीन व्यू फेज 1, अमलतास पीएच-1, दीपार्क सोसायटी, भूमिका कॉम्प्लेक्स, सागर गार्डन, आम्रकुंज छत्रपति स्लम में बिजली बंद रहेगी. सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक: कोलार क्षेत्र के सर्वधर्म ए-सेक्टर, बी-सेक्टर, दामखेड़ा, क्लोरीन प्लांट, स्वर्ण जयंती पार्क, साईं हिल्स में बिजली कटौती रहेगी.

