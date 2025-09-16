भोपाल के 30 इलाकों में आज फिर होगी बिजली कटौती, इतने घंटे गुल रहेगी लाइट, जानें शेड्यूल
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल के 30 इलाकों में आज फिर होगी बिजली कटौती, इतने घंटे गुल रहेगी लाइट, जानें शेड्यूल

Bhopal News: भोपाल के 30 से ज़्यादा इलाकों में आज बिजली कटौती रहेगी. बिजली कंपनी ने मेंटेनेंस के काम के चलते यह कदम उठाया है. अलग-अलग इलाकों में 2 से 6 घंटे तक बिजली गुल रहेगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 16, 2025, 08:44 AM IST
भोपाल के 30 इलाकों में आज फिर होगी बिजली कटौती, इतने घंटे गुल रहेगी लाइट, जानें शेड्यूल

Bhopal Power Cut: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निवासियों को आज फिर बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा. बिजली कंपनी द्वारा रखरखाव (मेंटेनेंस) कार्य के चलते 30 से ज़्यादा इलाकों में 2 से 6 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी. यह कटौती अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग समय पर होगी. बिजली कटौती वाले प्रमुख इलाकों में कमला नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, एमराल्ड कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मेहता मार्केट, अरविंद विहार समेत कई अन्य इलाके शामिल हैं, जहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

भोपाल के 30 इलाकों में आज फिर होगी बिजली कटौती
दरअसल, राजधानी में बिजली कटौती का सिलसिला जारी है. इस बीच, आज भी लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा. बिजली विभाग ने बताया कि रखरखाव कार्य के चलते बड़े पैमाने पर बिजली कटौती होगी. राजधानी के कुल 30 इलाकों में 2 से 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. यह कटौती अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग समय सारिणी के अनुसार की जाएगी.

इन इलाकों में बिजली रहेगी गुल
कमला नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, एमराल्ड कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मेहता मार्केट, अरविंद विहार, लहारपुरा, बाग मुगालिया एक्टेंशन, द्वारिका परिसर, आम्रपाली मार्केट, नंदी चौराहा, वीर तेजाजी कॉलोनी, पृथ्वी कॉर्ट यार्ड, लिबर्टी कॉलोनी, समरधा, चिनार कॉलोनी, सहारा स्टेट कॉलोनी, भोजपाल कॉलोनी, गुंजनगर, आकृति ईको सिटी क्षेत्र,लव-कुश अपॉर्टमेंट, ईदगाह रोड, जज कॉलोनी, अमलतास कॉलोनी, प्रभु नगर और आदि कॉम्प्लेक्स फेज-2 क्षेत्र शामिल हैं जहां बिजली कटौती की जाएगी.

बिजली कटौती का समय
कमला नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, एमराल्ड कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मेहता मार्केट, अरविंद विहार, लहरपुरा, बाग मुगलिया एक्सटेंशन, द्वारिका कॉम्प्लेक्स, आम्रपाली मार्केट क्षेत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली कटौती रहेगी. नंदी चौराहा, वीर तेजाजी कॉलोनी, पृथ्वी कोर्ट यार्ड, लिबर्टी कॉलोनी, समरधा, चिनार कॉलोनी, सहारा स्टेट कॉलोनी, भोजपाल कॉलोनी, गूंजनगर, आकृति ईको सिटी क्षेत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली कटौती रहेगी. लव-कुश अपार्टमेंट, ईदगाह रोड, जज कॉलोनी, अमलतास कॉलोनी, प्रभु नगर क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इसके अलावा आदि कॉम्प्लेक्स फेज-2 क्षेत्र में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली कटौती रहेगी.

