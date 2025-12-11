Advertisement
भोपाल में आज बिजली कटौती, 40 से ज्यादा इलाकों में असर, यहां नहीं होगी सप्लाई

Bhopal News: भोपाल में गुरुवार को 40 से ज्यादा इलाकों में बिजली कटेगी, सुबह से लेकर शाम तक अलग-अलग इलाकों में आज बिजली की सप्लाई नहीं की जाएगी. 

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 11, 2025, 06:07 AM IST
भोपाल में बिजली कटौती
भोपाल में बिजली कटौती

Power Cuts in Bhopal: भोपाल के कई इलाकों में गुरुवार के दिन बिजली की सप्लाई नहीं होगी. बताया जा रहा है कि इन इलाकों में बिजली कंपनी मेंटेनेंस के काम में जुटी रहेगी, जिससे सुबह से लेकर शाम तक भी कई इलाकों में बिजली नहीं आएगी, जिससे 5 से 6 तक बिजली कटौती का असर भोपाल के 40 से ज्यादा इलाकों में पड़ने की संभावना है. बताया जा रहा है कि सप्लाई को ठीक करने के लिए पॉवर कट किया जा रहा है. भोपाल में यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं. लोगों को पहले बताया गया है कि ताकि वह संबंधित काम निपटा ले. 

गुरुवार का दिन कई इलाकों के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है, क्योंकि बिजली कंपनी आज बड़े स्तर पर लाइन मेंटेनेंस और मरम्मत कार्य करने जा रही है. इस तकनीकी मेंटेनेंस की वजह से शहर के 40 से ज्यादा क्षेत्रों में 5 से 6 घंटे तक बिजली सप्लाई नहीं होगी. बिजली विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे बिजली से जुड़े जरूरी कार्य, जैसे पानी की टंकी भरना, मोबाइल व लैपटॉप चार्ज करना जैसे दैनिक काम निपटा लें. क्योंकि कई इलाकों में बिजली की सप्लाई शाम तक ही हो पाएगी.

भोपाल के इन इलाकों में असर 

दीपड़ी, समरधा, रॉयल पार्क कॉलोनी, रिदम पार्क और आसपास के जुड़े हुए क्षेत्रों में लाइन सुधार और पुराने उपकरणों के बदलने का काम किया जाएगा. जहां सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजकर 30 मिनट तक बिजली की कटौती होगी. दानिश हिल्स व्यू टाउनशिप, सागर ग्रीन हिल्स, अमरनाथ कॉलोनी, सर्वधर्म डी सेक्टर, सीआई पार्क व्यू, सांईनाथ कॉलोनी, एजी क्लॉसिस के अलावा. इरानी बस्ती, भानपुर, गीता नगर, लीलाधर कॉलोनी, समता नगर, मालीखेड़ी, शबरी नगर, पिपलिया बाज खां, विजय नगर, पटेल नगर, विजय मार्केट, बिहारी बस्ती, शिव नगर फेस 1, 2, 3 के अलावा आसपास के सभी क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई नहीं होगी. 

बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, निर्धारित मेंटेनेंस शहर में बिजली की गुणवत्ता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है. कंपनी ने कहा है कि बारिश के मौसम से पहले यह काम करना बेहद जरूरी है, ताकि अचानक होने वाले फॉल्ट और लाइन ट्रिपिंग को कम किया जा सके. ऐसे में आज इन इलाकों में पहले से ही बिजली कटौती की जानकारी दी गई है. 

