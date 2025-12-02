Advertisement
हॉलीवुड अभिनेता कलपेन से लेकर नसीरुद्दीन शाह और केके मेनन तक...भोपाल गैस त्रासदी पर बन चुकी हैं ये फिल्में और डॉक्यूमेंट्री; एक बार जरूर देखें

Bhopal Gas Tragedy: 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड पेस्टीसाइड प्लांट से ज़हरीली गैस लीक होने से हज़ारों बेगुनाह लोग मारे गए थे. इस भयानक घटना पर कई फ़िल्में और डॉक्यूमेंट्री बनी हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 02, 2025, 11:53 AM IST
Movies On Bhopal Gas Tragedy: 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के इतिहास की सबसे काली रात थी, जब शहर में यूनियन कार्बाइड पेस्टीसाइड प्लांट से ज़हरीली गैस लीक हुई थी, जिसमें हज़ारों बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी. इस घटना को आज भी देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी में से एक माना जाता है. इस ट्रेजेडी के भयानक नतीजों और पीड़ितों के बहुत ज़्यादा दर्द को कई फिल्ममेकर्स ने फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए पर्दे पर दिखाया है.

भोपाल गैस त्रासदी पर बन चुकी हैं ये फिल्में और डॉक्यूमेंट्री
भोपाल गैस त्रासदी घटना का दर्द, सच्चाई और न्याय की लड़ाई को कई फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है. द रेलवे मेन, भोपाल: ए प्रेयर फॉर रेन, भोपाल एक्सप्रेस, वन नाइट इन भोपाल, भोपाली, संभावना और द यस मेन फिक्स द वर्ल्ड जैसी फिल्में इस दुखद घटना के अलग-अलग पहलुओं को दिखाती हैं.

जानिए फिल्मों की कहानी के बारे में
‘द रेलवे मेन’ ने उस रात रेल कर्मचारियों की बहादुरी को दिखाया. ‘भोपाल: ए प्रेयर फॉर रेन’ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हादसे के कारण और जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला. ‘भोपाल एक्सप्रेस’ ने एक सामान्य दंपति के जीवन पर पड़े प्रभाव को कहानी के रूप में पेश किया. बीबीसी की ‘वन नाइट इन भोपाल’ ने वास्तविक पीड़ितों के अनुभवों को डॉक्युमेंट्री के रूप में दर्ज किया. ‘भोपाली’ ने पीड़ितों के वर्षों से चले आ रहे न्याय संग्राम को दर्शाया, जबकि ‘संभावना’ ने छोटे से क्लीनिक की मानवीय सेवा और डॉव केमिकल की जिम्मेदारी से बचने को उजागर किया. ‘द यस मेन फिक्स द वर्ल्ड’ ने कॉर्पोरेट जवाबदेही पर तीखा सवाल उठाया. इन सभी फिल्मों ने इस त्रासदी के पीड़ितों के दर्द और संघर्ष को जीवंत रखा है.

