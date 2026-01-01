Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहने का शौक, भोपाल में पकड़ा गया अजीब चोर, जानें क्यों करता था आरोपी ऐसा?

Womens Undergarments Thief: भोपाल के कोलार क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है, जो रात के समय घरों में घुसकर महिलाओं के अंडरवियर चुराता था और बाद में उन्हें पहनकर घूमता था. पुलिस जब आरोपी को पकड़ने पहुंची तो, वह चुराए हुए अंडरगारमेंट्स पहनकर सो रहा था. पुलिस ने आरोपी को उसी अवस्था में गिरफ्तार किया है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 01, 2026, 06:41 AM IST
महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहने का शौक, भोपाल में पकड़ा गया अजीब चोर, जानें क्यों करता था आरोपी ऐसा?

Bhopal Women Undergarments Thief: राजधानी भोपाल से एक अजीबो-गरीब चोरी का मामला सामने आया है. यहां चोर की नजर न तो नकदी पर थी, न ही सोने-चांदी जैसी कीमती चीजों पर, बल्कि वह घरों में सूखने के लिए डाले गए महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराया करता था. इसी अजीब शौक की वजह से आरोपी आखिकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया.  पुलिस ने आरोपी को उसके घर से चुराए हुए अंडरगारमेंट्स पहने हुए गिरफ्तार किया है. 

घटना मंगलवार देर रात की है. शहर के अमरनाथ कॉलोनी में रहने वाले एक डेरी संचालक के घर में एक युवक घुस आया और बालकनी में टंगे महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुरा ले गया. डेरी संचालक के मुताबिक, रात करीब 12:30 बजे उनकी बालकनी में एक परछाई देखी. जब उसने गेट खोलकर डेरी संचालक ने  आवाज लगाई, तो आरोपी कुछ अंडरगारमेंट्स लेकर मौके से भाग गया. हालांकि, जल्दबाजी में वह एक अहम सुराग छोड़ गया.  आरोपी का श्रमिक कार्ड वहीं गिर गए, जिस पर दीपेश नाम लिखा था. इसी कार्ड के आधार पर पुलिस ने बुधवार दोपहर को आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी दो घरों में की चोरी
श्रमिक कार्ड के आधार पर जांच करते हुए पुलिस आरोपी के घर पहुंची. जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची, तो वह सो रहा था. हैरानी की बात यह है कि उसने चोरी के अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. पीड़ित ने पुलिस को यह भी बताया कि संदिग्ध ने मंदाकिनी कॉलोनी के एक और घर से भी इसी तरह की चोरी की थी. उस घर से चुराए गए अंडरगारमेंट्स भागते समय उनके घर पर ही छूट गए थे. जिन्हें पुलिस को सौंप दिया गया है.

विशेषज्ञ ने बताई चोरी की वजह 

इस मामले में जेपी हॉस्पिटल के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. राहुल शर्मा ने बताया कि आरोपी में फेटिशिज्म और वैंडलिज्म जैसी मानसिक प्रवृत्तियां हो सकती हैं. उनके अनुसार महिलाओं के प्रति गुस्सा या नेगेटिव सोच भी ऐसे व्यवहार के पीछे एक कारण हो सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे मामलों में न सिर्फ कानूनी कार्रवाई बल्कि साइकोलॉजिकल इलाज और काउंसलिंग भी जरूरी है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

