भोपाल से गुजरने वाली 2 ट्रेनों में बढ़े थर्ड एसी कोच, एमपी के रेल यात्रियों को भी फायदा

Bhopal News: गर्मियों के सीजन में ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से कुछ अहम बदलाव हो रहे हैं. जिसमें ट्रेनों में एसी कोच भी बढ़ाए जा रहे हैं. लंबी दूरी की ट्रेनों में यह सुविधा की जा रही है. भोपाल रेलवे मंडल से गुजरने वाली कई अहम ट्रेनों में भी एसी के कोच बढ़ेंगे. फिलहाल भोपाल स्टेशन से गुजरने वाली दो एक्सप्रेस में थर्ड एसी के कोच बढ़ाए जाएंगे. यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से यह फैसला किया गया है. ऐसे में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों को भी फायदा मिलेगा.

अहमदाबाद-कोलकाता एक्सप्रेस

पश्चिम मध्य रेलवे ने अहमदाबाद-कोलकाता एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 19413/14 में थर्ड एसी के कोच बढ़ाने के फैसला लिया है. यह गाड़ी 27 मई से गुजरात के अहमदाबाद से चलेगी और 30 मई को कोलकाता जाएगी. ऐसे में यह लंबी दूरी की ट्रेन है. जो भोपाल रेल मंडल से गुजरती है. इसलिए इस ट्रेन में 1 थर्ड एसी का कोच बढ़ा दिया गया है. अब तक ट्रेन में 5 थर्ड एसी के कोच लगे थे. लेकिन अब इसकी संख्या 6 हो जाएगी. जिससे सीटों में इजाफा होगा और यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा करने में आसानी होगी. ट्रेन का अगला ट्रिप बढ़े हुए कोच के साथ होगा.

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सूरत-भागलपुर ट्रेन में भी बढ़े कोच

सूरत-भागलपुर-सूरत एक्सप्रेस में यानि गाड़ी संख्या 22947/48 में भी एसी कोच बढ़ाने का फैसला किया है. 23 मई को यह ट्रेन गुजरात के सूरत से चलेगी जबकि 25 मई को बिहार के भागलपुर स्टेशन पर पहुंचेगी. इस ट्रेन में भी थर्ड एसी कोच की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 कर दी है. रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक कोच की यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी.

भारतीय रेलवे की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि वे ट्रेन के चलने से पहले अपने संयोजन जरूर देखें. जबकि ट्रेनों के समय और कोच की जानकारी प्राप्त करना भी सही रहेगा. माना जा रहा है कि भारतीय रेलवे की तरफ से अन्य ट्रेनों में भी यह सुविधा बढ़ाई जाएगी. क्योंकि गर्मियों के सीजन में लंबी दूरी की ट्रेनों में अक्सर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में थर्ड एसी के कोच सबसे ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं.

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