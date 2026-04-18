TET के खिलाफ हजारों शिक्षकों का हल्लाबोल, अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान; 16 जून से स्कूलों में 'तालाबंदी' की चेतावनी

TET exam mp teachers protest update: मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता को लेकर प्रदेश के डेढ़ लाख टीचर्स जमकर विरोध कर रहे हैं. शिक्षकों की मांग है कि TET अनिवार्यता को खत्म किया जाए और उनके सालों एक्सपीरियंस का महत्व रखा जाए. इसको लेकर शिक्षकों ने बड़ा ऐलान किया है. भोपाल के हजारों शिक्षक आज सड़कों पर उतर कर शिक्षक पात्रता परीक्षा का कड़ा विरोध करते नजर आ रहे हैं. शिक्षकों मे ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 16 जून से प्रदेशभर के स्कूलों में ताले लगाए जाएंगे.

16 जून से स्कूलों में लगेंगे तले

भोपाल के दशहरा मैदान में प्रदेशभर के शिक्षक सरकार के TET अनिवार्यता फैसले का विरोध करते नजर आ रहे हैं. शिक्षकों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो वे 16 जून से स्कूलों में पढ़ाने नहीं जाएंगे जिससे स्कूलों में ताला लगाने जैसी नौबत आ सकती है. हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक ने साफ तौर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे दी है. बता दें कि एमपी में स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां करीब 1 मई से शुरू हो जाती हैं जो करीब 15 जून तक चलती है. ऐसे में शिक्षकों ने स्कूल खुलते ही स्कूल नहीं जाने का फैसला लिया है.

रिव्यू पिटीशन दाखिल करने में देरी

टीचर्स का कहना है कि शिक्षा विभाग की ओर से फैसले पर पुन: विचार करने की बात कही गई थी. कुछ दिन पहले विभाग की ओर से शिक्षकों को सांतवना दी गई थी कि TET अनिवार्यता को लेकर उनकी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है जिसमें ये स्पष्ट किया गया था कि कुछ ही दिन में TET को लेकर शिक्षकों को हो रही सारी कन्फ्यूजन दूर की जाएंगी और किन्हें TET देना है और किन्हें TET नहीं देना है इसपर भी स्पष्टीकरण किया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट में TET अनिवार्यता को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात भी कही गई थी. टीचर्स का कहना है कि विभाग ने कई दावें किए हैं लेकिन रिव्यू पिटीशन दाखिल करने में देरी क्यों कर रहे हैं?

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शिक्षकों में क्यों छिड़ा बवाल

दरअसल, TET शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो ये तय करती है कि टीचर्स कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने योग्य है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से एमपी के शिक्षकों को TET देना अनिवार्य किया गया है अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी होगी नहीं तो उन्हें स्कूल से रिटायर किया जाएगा. 2005 या 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए TET परीक्षा अनिवार्य किया गया है जिसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं. शिक्षकों ने तर्क दिया है कि सालों से उन्होंने लाखों बच्चों को पढ़ाया है फिर TET की जरूरत क्यों है. रिपोर्ट: अनिल नागर1, भोपाल

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