घर से निकलने से पहले हो जाएं सावधान, भोपाल में 3 दिन टैक्सी हड़ताल, 3500 से ज्यादा टैक्सियां रहेंगी बंद

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Bhopal Taxi Strike: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टैक्सी चालकों की तरफ से 18 से 20 अगस्त तक तीन दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है. संगठनों का दावा है कि 17 अगस्त की रात 12 बजे के बाद करीब 3500 टैक्सियों की हड़ताल की गई है. वहीं चालकों का कहना है कि महंगाई और गाड़ी के बढ़ते खर्च ने कमाई का हिसाब बिगाड़ दिया है. चालकों का कहना है कि उनका परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है. वहीं भोपाल टैक्सी चालक संघ और टैक्सी यूनियन कल्याण समिति के संयुक्त मोर्चे का कहना है कि यह कदम मजबूरी में उठाया गया है, ताकि उनकी परेशानी सरकार तक पहुंचे और कोई ठोस रास्ता निकले.
वहीं टैक्सी चालकों का कहना है कि एग्रीगेटर कंपनियों के मौजूदा किराए में घर-गृहस्थी चलाना आसान नहीं रहा. उनका कहना है कि 20 से 30 प्रतिशत किराया बढ़ाना भी पर्याप्त नहीं होगा. चालकों ने बताया कि साल 2014 में बेस फेयर, टाइम चार्ज और प्रति किलोमीटर किराया जैसी व्यवस्था थी, जिससे कमाई का हिसाब कुछ बेहतर बैठता था. अब ज्यादातर भुगतान दूरी के हिसाब से मिलता है. ऐसे में पेट्रोल, डीजल, गाड़ी की किस्त, मरम्मत और रोजमर्रा के खर्च निकालना भारी पड़ रहा है, यही उनकी बड़ी शिकायत है.
19 अगस्त को धरना
इसके अलावा, हड़ताल के बीच 19 अगस्त को भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर टैक्सी चालक धरना प्रदर्शन करेंगे. संयुक्त मोर्चे का कहना है कि यहां मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे. चालकों की मांग है कि टैक्सी का किराया तय करने के लिए ठोस व्यवस्था बने और पुरानी भुगतान प्रणाली फिर लागू की जाए. इसके साथ ही निजी नंबर वाले वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल और कथित अवैध बाइक टैक्सी पर कार्रवाई की मांग भी रखी गई है. इतना ही नहीं चालकों ने सामाजिक सुरक्षा की भी बात की है. संगठनों की तरफ से साफ कर दिया गया है, कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे.
संगठनों की चेतावनी
टैक्सी संगठनों ने कहा है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा और किसी तरह की गैरकानूनी गतिविधि से उनका कोई लेना-देना नहीं होगा. साथ ही उन्होंने हड़ताल से शहर के लोगों को होने वाली परेशानी के लिए खेद जताया है. उनका कहना है कि चालक भी रोज कमाकर घर चलाने वाले लोग हैं, इसलिए बिना वजह गाड़ी रोकना उनकी मर्जी नहीं, मजबूरी है. संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन आगे बढ़ाया जा सकता है. जरूरत पड़ी तो परिवहन मंत्री से अलग मुलाकात कर ज्ञापन भी दिया जाएगा और हड़ताल अनिश्चितकालीन करने पर विचार होगा.
टैक्सी चालकों की मांगें
1. उचित और तय किराया लागू हो.
2. तय किराए पर टैक्सी चलाने के निर्देश हों.
3. निजी नंबर वाले वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगे.
4. चालकों की आर्थिक समस्याओं का समाधान हो.
5. एग्रीगेटर कंपनियों की मनमानी पर रोक लगे.
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