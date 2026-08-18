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घर से निकलने से पहले हो जाएं सावधान, भोपाल में 3 दिन टैक्सी हड़ताल, 3500 से ज्यादा टैक्सियां रहेंगी बंद

Bhopal News: भोपाल में रहने वाले लोगों को आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना कर पड़ सकता है. शहर में तीन दिन लगभग 3500 टैक्सियां हड़ताल पर रहने वाली हैं. बढ़ती महंगाई और गाड़ी के बढ़ते खर्च के चलते चालकों की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया है.

Written ByManish kushawah
Published: Aug 18, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:18 AM IST
घर से निकलने से पहले हो जाएं सावधान, भोपाल में 3 दिन टैक्सी हड़ताल, 3500 से ज्यादा टैक्सियां रहेंगी बंद
Image Credit: ZEE MEDIA

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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