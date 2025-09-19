अब नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद, इन खतरनाक बीमारियों के लिए भोपाल एम्स में शुरू हो रहे तीन नए विभाग

Bhopal AIIMS: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में तीन नए विभाग खोलने की मंजूरी मिल गई है. यहां पर सिर्फ इलाज का ही केंद्र नहीं रहेगा बल्कि इस अस्पताल में बड़े स्तर पर रिसर्च और एडवांस हेल्थ केयर के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. आपको बता दें कि भोपाल एम्स में रुमेटोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉडी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और मेडिकल जेनेटिक्स विभाग शामिल बताए जा रहे हैं. ये सभी विभाग प्रदेश में पहली बार सुपरस्पेशलिस्ट स्तर पर खोले जा रहे हैं. इनके शुरू होने से प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी.

मिली जानकारी के मुताबिक, एमपी में पहली बार मेडिकल जेनेटिक्स विभाग की स्थापना की जा रही है. यह विभाग न केवल जेनेटिक बीमारियों की पहचान करेगा, बल्कि इसे पूरी तरह रोकने में काम करेगा. बता दें कि प्रदेश में जेनेटिक विकारों के इलाज या रिसर्च के लिए मरीजों को दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ता था. भोपाल एम्स में इस विभाग के शुरू होने से दुर्लभ बीमारियों की स्टडी, जेनेटिक काउंसलिंग और नई दवाओं व उपचार विधियों के शोध को बढ़ा मिलेगा. इससे प्रदेश के मरीजों को समय रहते सही इलाज उपलब्ध हो सकेगा.

ये विभाग बहुत महत्वपूर्ण

इसके अलावा, क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो गंभीर बीमारियों और आपातकालीन स्थितियों के दौरान मरीजों के इलाज में काफी अहम भूमिका निभाएगा. आपको बता दें कि इस विभाग में ओटी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफिक टेक्नीशिय, फिजियोथेरेपिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम तैनात रहेंगी. इससे एम्स भोपाल में आईसीयू और इमरजेंसी ट्रीटमेंट की गुणवत्ता में भी जबरदस्त सुधार आएगा. इसके साथ साथ मल्टी ऑर्गन फेल्योर, सैप्सिस और गंभीर संक्रमण जैसी स्थितियों में मरीजों को हाई-एंड सपोर्ट और त्वरित चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी.

इतने पदों पर होगी भर्ती

वहीं एम्स में शुरू हो रहे इन तीनों विभागों में भर्ती भी की जाएगी. जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 135 नए पदों को मंजूरी भी दे गई है. इनमें फैकल्टी पदों के साथ सीनियर और जूनियर डॉक्टर और अन्य तकनीकी व सहायक स्टाफ शामिल हैं. इसके अलावा, 76 गैर शैक्षणिक पदों पर भी भर्ती की मंजूरी मिल गई है. इनमें मेडिकल फिजिसिस्ट, प्रशासनिक अधिकारी, टेक्नीशियन (ओटी, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी) परफ्यूजनिस्ट, एम्ब्रायोलॉजिस्ट समेत कई पद शामिल हैं.

