अब नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद, इन खतरनाक बीमारियों के लिए भोपाल एम्स में शुरू हो रहे तीन नए विभाग
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2928243
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

अब नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद, इन खतरनाक बीमारियों के लिए भोपाल एम्स में शुरू हो रहे तीन नए विभाग

Bhopal AIIMS News: भोपाल एम्स में जल्द ही तीन नए विभाग खोले जाएंगे. जिसको लेकर सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है. बताया जा रहा है कि इन विभागों के शुरू होने से मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी. इसके साथ-साथ इनको संचालन करने के लिए लगभग 135 पदों पर भर्ती भी की जाएगी. आइए जानते हैं, कौन-कौन से विभाग शामिल हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल में जेनेटिक रोगों का इलाज
भोपाल में जेनेटिक रोगों का इलाज

Bhopal AIIMS: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में तीन नए विभाग खोलने की मंजूरी मिल गई है. यहां पर सिर्फ इलाज का ही केंद्र नहीं रहेगा बल्कि इस अस्पताल में बड़े स्तर पर रिसर्च और एडवांस हेल्थ केयर के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. आपको बता दें कि भोपाल एम्स में रुमेटोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉडी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और मेडिकल जेनेटिक्स विभाग शामिल बताए जा रहे हैं. ये सभी विभाग प्रदेश में पहली बार सुपरस्पेशलिस्ट स्तर पर खोले जा रहे हैं. इनके शुरू होने से प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी. 

मिली जानकारी के मुताबिक, एमपी में पहली बार मेडिकल जेनेटिक्स विभाग की स्थापना की जा रही है. यह विभाग न केवल जेनेटिक बीमारियों की पहचान करेगा, बल्कि इसे पूरी तरह रोकने में काम करेगा. बता दें कि प्रदेश में जेनेटिक विकारों के इलाज या रिसर्च के लिए मरीजों को दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ता था. भोपाल एम्स में इस विभाग के शुरू होने से दुर्लभ बीमारियों की स्टडी, जेनेटिक काउंसलिंग और नई दवाओं व उपचार विधियों के शोध को बढ़ा मिलेगा. इससे प्रदेश के मरीजों को समय रहते सही इलाज उपलब्ध हो सकेगा. 

ये विभाग बहुत महत्वपूर्ण
इसके अलावा, क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो गंभीर बीमारियों और आपातकालीन स्थितियों के दौरान मरीजों के इलाज में काफी अहम भूमिका निभाएगा. आपको बता दें कि इस विभाग में ओटी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफिक टेक्नीशिय, फिजियोथेरेपिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम तैनात रहेंगी. इससे एम्स भोपाल में आईसीयू और इमरजेंसी ट्रीटमेंट की गुणवत्ता में भी जबरदस्त सुधार आएगा. इसके साथ साथ मल्टी ऑर्गन फेल्योर, सैप्सिस और गंभीर संक्रमण जैसी स्थितियों में मरीजों को हाई-एंड सपोर्ट और त्वरित चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

इतने पदों पर होगी भर्ती
वहीं एम्स में शुरू हो रहे इन तीनों विभागों में भर्ती भी की जाएगी. जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 135 नए पदों को मंजूरी भी दे गई है. इनमें फैकल्टी पदों के साथ सीनियर और जूनियर डॉक्टर और अन्य तकनीकी व सहायक स्टाफ शामिल हैं. इसके अलावा, 76 गैर शैक्षणिक पदों पर भी भर्ती की मंजूरी मिल गई है. इनमें मेडिकल फिजिसिस्ट, प्रशासनिक अधिकारी, टेक्नीशियन (ओटी, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी) परफ्यूजनिस्ट, एम्ब्रायोलॉजिस्ट समेत कई पद शामिल हैं. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhopal aiimsBhopal Health news

Trending news

mp news
राष्ट्रगान पर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, एमपी में कालाबाजारी पर भी सवाल
balod news
मौत भी न रोक पाई तबादला! छत्तीसगढ़ में मर चुके इंजीनियर को दी गई नई पोस्टिंग
damoh news
खाद की किल्लत के बीच कालाबाजारी, दमोह में फर्जी टोकन-सील बनाकर हो रहा था खेल
Pachmarhi News
23 साल बाद एमपी के मिनी कश्मीर में जश्न का माहौल, SC ने कंट्रक्शन की दी अनुमति
chhattisgarh news
शिक्षक ने शराब पीकर स्कूल न आने का वादा किया, फिर भी नशे में पहुंचा, क्लास में सोया
Sidhi Road Accident
सीधी में जहां होना CM मोहन का कार्यक्रम, वहां हुआ दर्दनाक हादसा; 3 की मौत
mp news
दहशतगर्द बने बैंक कर्मचारी! एक किस्त लेट होने पर घर आए, बाप-बेटे पर फेंका गर्म पानी
Niwari
48 भैंसों को ट्रक में ठूसकर कहां ले जा रहे थे तस्कर? पकड़ाने पर सामने आया UP कनेक्शन
gwalior news
आंखों में मिर्च पाउडर झोंका, जान निकलने तक किए चाकू से वार, पिता ने की बेटी की हत्य
mp news
खेलते-खेलते गड्ढे में उतरे बच्चे, डूबने से 3 मासूमों की हुई मौत, अवैध हुई थी खुदाई
;