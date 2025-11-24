भोपाल में सड़क पर युवक को लेटा-लेटाकर पीटा, बेहोश होने तक मारते रहे, पुलिस को नहीं थी खबर!

Bhopal News: भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए बीच सड़क पर एक युवक को तीन हमलावरों ने डंडों से बेरहमी से पीटा. युवक को सड़क पर लेटा-लेटाकर मारा गया.
Trending Photos
Madhya Pradesh News: राजधानी भोपाल में एक बार फिर कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. हबीबगंज थाना क्षेत्र में दिन-दहाड़े तीन युवकों ने एक अन्य युवक को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा. आरोपियों ने युवक को जमीन पर लेटा-लेटाकर डंडों से मारा, जिससे वह लहूलुहान हो गया. मारपीट के बाद आरोपी युवक को घायल हालत में सड़क पर ही छोड़कर भाग गए.
सड़क पर युवक को लेटा-लेटाकर पीटा
दरअसल, भोपाल में हबीबगंज थाना क्षेत्र में तीन युवकों ने एक युवक को बीच सड़क पर बेरहमी से पीट दिया. घटना इतनी गंभीर थी कि हमलावर युवक को सड़क पर घसीटते हुए लेटाकर डंडों से ताबड़तोड़ वार करते रहे. इस दौरान आसपास से गुजरने वाली गाड़ियां और सड़क किनारे खड़े लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने भी पीड़ित की मदद करने या पुलिस को सूचना देने की कोशिश नहीं की.हमलावर युवक को तब तक मारते रहे जबतक वो बेसुध नहीं हो गया और मारपीट करने के बाद घायल युवक को सड़क पर ही छोड़कर मौके से फरार हो गए.
सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी
इस घटना का सबसे निराशाजनक पहलू यह रहा कि जब युवक को पीटा जा रहा था, तब सड़क से वाहन सामान्य रूप से गुजरते रहे और आसपास कई लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे. किसी भी नागरिक ने पीड़ित की मदद करने या पुलिस को सूचना देने की जहमत नहीं उठाई. मारपीट की यह घटना सार्वजनिक स्थान पर हुई, लेकिन घटनास्थल पर पुलिस का कोई अता-पता नहीं था, जिससे पुलिस की गश्त और सक्रियता पर गंभीर सवाल उठते हैं.
हबीबगंज पुलिस ने क्या कहा
हबीबगंज पुलिस ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिस युवक के साथ मारपीट हुई है, वह थाने आ रहा है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि पीड़ित का बयान दर्ज करने के बाद ही हमलावर आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!