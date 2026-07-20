सिर्फ 8 घंटे में भोपाल से लखनऊ! एमपी-यूपी के बीच दौड़ेगी स्लीपर वंदे भारत, जल्द जारी होगा टाइमटेबल

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Vande Bharat Sleeper Train News: भोपाल और लखनऊ के बीच सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है. रेलवे ने भोपाल रेल मंडल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें दोनों शहरों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की बात कही गई थी. बता दें कि अभी जो ट्रेनें चलती हैं, उनसे दोनों शहरों के बीच का सफर लगभग 12 घंटे में पूरा होता है, वहीं नई वंदे भारत ट्रेन यात्रा समय को घटाकर लगभग 8 घंटे कर देगी. इससे व्यापार, नौकरी, पढ़ाई समेत अन्य कामों को करने में यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा.
बता दें कि इस र ट्रेन की सबसे खास बात यह होगी कि यह केवल चेयरकार नहीं बल्कि स्लीपर सुविधा के साथ चलेगी. वर्तमान में ज्यादातर वंदे भारत ट्रेनें बैठकर यात्रा करने के लिए संचालित होती हैं, लेकिन भोपाल-लखनऊ वंदे भारत में यात्री आराम से सोकर भी सफर कर सकेंगे. बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे अब इसे 20 कोच के साथ चलाने की तैयारी कर रहा है. पहले 16 कोच का प्रस्ताव था, लेकिन यात्रियों की संख्या और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोच बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
कब जारी होगी अधिसूचना
वहीं रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस ट्रेन की अधिसूचना अगस्त में जारी हो सकती है. इसके बाद ट्रेन का पूरा शेड्यूल, किराया और रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों की जानकारी भी सार्वजनिक कर दी जाएगी. हालांकि ट्रेन के संचालन में थोड़ी देरी की एक वजह रानी कमलापति स्टेशन की पिट लाइन क्षमता भी है. वर्तमान में उपलब्ध पिट लाइनें मौजूदा रैक के रखरखाव के लिए ही पर्याप्त नहीं हैं. इसी कारण यहां नई पिट लाइन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके पूरा होते ही नए रैक के आने का रास्ता साफ हो जाएगा.
एमपी में सिर्फ 5 ट्रेनें चल रही
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल पांच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, जो भोपाल, इंदौर, रीवा और खजुराहो जैसे शहरों को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ती हैं. नई भोपाल-लखनऊ वंदे भारत शुरू होने के बाद राज्य की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं, कम यात्रा समय और बेहतर आराम मिलेगा. टिकट बुकिंग और समय-सारिणी की जानकारी रेलवे के आधिकारिक पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी, जहां यात्री आसानी से अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे.
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