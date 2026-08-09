भोपाल में निकली विशाल तिरंगा यात्रा, CM यादव समेत कई बड़े नेता हुए शामिल

भोपाल में आज निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा

इस भव्य तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना जगाना है, साथ ही सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता व अखंडता का संदेश फैलाना है. भोपाल के जिला पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम जन-भागीदारी का एक अहम उदाहरण माना जा रहा है. तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी, स्कूली व कॉलेज छात्र, युवा, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी और शहर के हजारों नागरिक एक साथ मिलकर कदमताल करेंगे. पूरे रास्ते में देशभक्ति का माहौल बनाने के लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं. भोपाल ज़िला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक इस कार्यक्रम में अपने परिवारों के साथ शामिल हों और इस यात्रा को सफल व गरिमापूर्ण बनाने में सहयोग करें.तिरंगा यात्रा सुबह TT नगर स्टेडियम से शुरू होगी और न्यू मार्केट होते हुए रोशनपुरा स्क्वायर पहुंचेगी.