भोपाल में निकली विशाल तिरंगा यात्रा, CM यादव समेत कई बड़े नेता हुए शामिल

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स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज 9 अगस्त को राजधानी भोपाल में एक भव्य और विशाल तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है. इस यात्रा को सुबह 9:00 बजे टी.टी. नगर स्टेडियम से औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए. उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह समेत कई नेता भी मौजूद रहे.
भोपाल में आज निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा
इस भव्य तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना जगाना है, साथ ही सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता व अखंडता का संदेश फैलाना है. भोपाल के जिला पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम जन-भागीदारी का एक अहम उदाहरण माना जा रहा है. तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी, स्कूली व कॉलेज छात्र, युवा, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी और शहर के हजारों नागरिक एक साथ मिलकर कदमताल करेंगे. पूरे रास्ते में देशभक्ति का माहौल बनाने के लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं. भोपाल ज़िला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक इस कार्यक्रम में अपने परिवारों के साथ शामिल हों और इस यात्रा को सफल व गरिमापूर्ण बनाने में सहयोग करें.तिरंगा यात्रा सुबह TT नगर स्टेडियम से शुरू होगी और न्यू मार्केट होते हुए रोशनपुरा स्क्वायर पहुंचेगी.
विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम
इसके अलावा आज भोपाल में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समुदाय के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है. राज्य भर से आदिवासी समुदाय के लोग राजधानी में इकट्ठा होंगे.विपक्ष के नेता उमंग सिंघार के नेतृत्व में एक आदिवासी यात्रा और जनसभा का आयोजन किया गया है. यह यात्रा माता मंदिर चौराहे से शुरू होकर दशहरा मैदान तक जाएगी, जहां एक बड़ी जनसभा होगी. इस कार्यक्रम में आदिवासियों के आत्म-सम्मान, संस्कृति, अधिकारों और जल, जंगल व ज़मीन से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा. इस आयोजन को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है और इसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. इस कार्यक्रम के ज़रिए आदिवासी समुदाय के अधिकारों और मांगों को ज़ोर-शोर से उठाने की तैयारी की गई है.
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