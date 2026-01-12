आज भोपाल के 39 इलाकों में बत्ती रहेगी गुल, इतने घंटे छाया रहेगा अंधेरा, समय रहते निपटा लें काम

Bhopal Madhya Pradesh News In Hindi: राजधानी भोपाल में बिजली विभाग आज सोमवार को बड़े पैमाने पर मेंटेनेंस का काम कर रहा है, जिससे शहर के एक बड़े हिस्से में बिजली सप्लाई प्रभावित होगी. पावर कंपनी ने साफ किया है कि यह पावर कट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और भविष्य में बिना रुकावट बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है. इस पावर कट से शहर के लगभग 39 इलाके प्रभावित होंगे. जानिए बिजली कटौती कितने समय तक रहेगी.

4 से 6 घंटे गुल रहेगी बिजली

दरअसल, भोपाल के लोगों को आज एक बार फिर बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि बिजली विभाग सोमवार 12 जनवरी को पुराने और नए शहर के 39 से ज़्यादा इलाकों में मेंटेनेंस का काम करेगा. इस वजह से अलग-अलग इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी.

इन 39 इलाकों में बत्ती रहेगी गुल

यादवपुरा, पंजाब ज्वेलर्स, राज भवन नंबर 1, अब्बास नगर, RKDF, अब्बास नगर मस्जिद, और आस-पास के इलाके। बिजली सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी. खजूरी गांव, गुर्जर अपार्टमेंट्स, साई स्पर्श-2, पालक विहार, 11 माइल पेट्रोल पंप, शिवलोक फेज-4, और रीगल कैलाश में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली नहीं रहेगी.

रचना नगर, गौतम नगर, बैंक कॉलोनी, डीपीआई, भारत पेट्रोलियम, एमजी हेक्टर, अंबिका गृह निवास कॉलोनी, 11 मील टॉवर, भोजपुर चौराहा और आसपास के क्षेत्र: समय: सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक. पुष्पा नगर, एलआईजी क्वार्टर, कब्रिस्तान, 80 फीट रोड, रेस्ट हाउस, एमपीईबी कार्यालय, गरम गड्ढा रोड, नगर निगम कार्यालय, कम्मू का बाग, महामाई का बाग, पेट्रोल पंप, शंकराचार्य नगर, धोबी घाट. समय: सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक. और अक्षय अस्पताल, एसबीआई क्वार्टर, चार इमली, सीबीआई कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र में समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली गुल रहेगी.

