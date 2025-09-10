MP News Live Update: सिंगरौली में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और बालाघाट में भारी बारिश का येलो अलर्ट

MP News Today Live: आज बुधवार 10 सितंबर है. मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में हैं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा, चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या ज़िलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की पल-पल की ताज़ा घटनाओं की जानकारी भी आपको मिलेगी. ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEEMPCG से जुड़े रहें.

जबलपुर से नेपाल के लिए सीधी ट्रेन

पहली बार जबलपुर से नेपाल के लिए सीधी ट्रेन चलाई जा रही है. यह ट्रेन 4 अक्टूबर को रवाना होगी. इस ट्रेन में कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी. आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करा सकते हैं. पूरी जानकारी जानें..

सिंगरौली में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा

सिंगरौली जिले से धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है. जिले के नवानगर थाना क्षेत्र के निगाही बस्ती में हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहकर, लोगों को बरगलाकर और पैसों का लालच देकर धर्मांतरण का खेल चल रहा था.

एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और बालाघाट में बुधवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट है. प्रदेश के बाकी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है.