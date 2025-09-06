MP News Live Update: आज किसानों के खाते में आएगा पैसा, जानिए कहां रहेंगे सीएम मोहन और विष्णुदेव साय

MP News Today Live: मध्य प्रदेश में राजनीति, साहित्य, क्राइम और संस्कृति से जुड़ी कई खबरें हमें हर रोज सुनने को मिलती हैं. लेकिन इन सभी को एक साथ पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है. ऐसे में यहां आपको 'एमपी टॉप न्यूज टुडे' के साथ एमपी के हर जिले से जुड़ी सभी अपडेट मिलेंगी. तो चलिए देश-दुनिया के साथ मध्य प्रदेश की हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

कैसा रहेगा एमपी का मौसम?

मध्य प्रदेश में आज मौसम विभाग ने फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वर्तमान में मौसम के तीन-तीन सिस्टम एक्टिव हैं, जिससे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं. इंदौर-उज्जैन समेत प्रदेश 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. मौसम से पूरी जानकारी के लिए क्लिक करें.

सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज कानून व्यवस्था को लेकर अलग-अलग विभागों की की समीक्षा बैठक करेंगे. सीएम मोहन एंटी नक्सलाइट के संबंध में भी समीक्षा बैठक करेंगे.



11:00 मुख्यमंत्री निवास से बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत राशि सिंगल क्लिक से वितरण करेंगे.

1:45 बजे कानून व्यवस्था के संबंध ओर एंटी नक्सलाइट के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे.

5:00 बजे श्रम विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे.

7:00 रविंद्र भवन पहुंचेंगे.

किसानों के खाते में आएगा पैसा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों के खाते में राहत राशि भेजेंगे. सीएम मोहन यादव सुबह 11 बजे प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति के प्रभावित किसानों के खाते में राहत राशि का अंतरण करेंगे. इस दौरान सीएम हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. यादव किसान हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे. इस कार्यक्रम में संबंधित जिले के कलेक्टर और संबंधित अधिकारी भी वर्चुअली शामिल होंगे.

सीएम साय का कार्यक्रम

आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रायगढ़ के दौरे परह रहेंगे. यहां वे पहाड़ मंदिर में भूमिपूजन करेंगे. इसके बाद सुबह 11 बजे राजधानी रायपुर में वापसी करेंगे. दोपहर एक बजे अटल बिहारी सभा गृह में एनुअल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे. इसके बाद दो बजे एम्स सर्जिकल रोबोट प्रणाली के उद्घाटन कार्यकम में शिरकत करेंगे.

रायपुर NHM कर्मियों की हड़ताल का मामला

आज रायपुर के प्रेस क्लब में दोपहर 1 बजे nhm की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. इसमें NHM के अधिकारी पदाधिकारी मौजूदग रहेंगे.

ग्वालियर में लाल बंदरों का आतंक

ग्वालियर शहर में लाल मुंह के बंदरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. शहर में बंदरों के झुंड खुलेआम गलियों में घूमते हैं, घरों में घुस आते हैं और लोगों को घायल कर दे रहें हैं. इसको लेकर नगर निगम भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.