MP News Live Update: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, चित्रकूट में गाय पर क्रूर हमला

MP News Live Update: मध्य प्रदेश में 9 सितंबर को कई बड़ी खबरें चर्चा में हैं. इसमें राजनीति, अपराध से लेकर बाढ़ और बारिश तक की खबरें शामिल हैं. ऐसे में भोपाल से लेकर हर ज़िले की खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ.
Trending Photos
MP News Today Live: मंगलवार 9 सितंबर को मध्य प्रदेश में राजनीतिक, आपराधिक और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं. चाहे भोपाल की राजनीति की उठापटक हो या ज़िलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की ताज़ा घटनाओं की जानकारी भी आपको हर पल मिलती रहेगी. ऐसे में प्रदेश की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEEMPCG से जुड़े रहें.
एमपी में बदलने वाला है मौसम का मिजाज
मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के भीतर करीब 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं.
बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा
बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब बस्तर क्षेत्र में होटल, इको टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स और वेलनेस सेंटर जैसी परियोजनाओं पर 45% तक की सब्सिडी दी जाएगी. इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति/जनजाति और नक्सल प्रभावितों को अतिरिक्त 10% सब्सिडी का लाभ मिलेगा.
चित्रकूट में गाय पर क्रूर हमला
सतना जिले के चित्रकूट थाना क्षेत्र के क्षीरपुरवा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक अज्ञात व्यक्ति ने एक निर्दोष गाय पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और कुल्हाड़ी गाय के शरीर में ही फंसी छोड़कर भाग गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय बजरंगी मौके पर पहुंचे और घायल गाय को तत्काल इलाज के लिए एम्बुलेंस से सुरभि नरसिंह गौशाला भिजवाया. इस क्रूर कृत्य से बजरंगियों में भारी आक्रोश है.
मोहन कैबिनेट की बैठक आज
मोहन कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. सरकार नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव की प्रणाली बदलने जा रही है. अब अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के बजाय सीधे मतदाता करेंगे. इस बदलाव को लागू करने के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा, जिसके माध्यम से संबंधित अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। यह प्रस्ताव नगरीय आवास विभाग द्वारा कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा.