भोपाल में सबसे बड़े मटकी फोड़ उत्सव में लगेगा बॉलीवुड का तड़का! एक्टर सुनील शेट्टी होंगे शामिल

Bhopal News: भोपाल के करोंद चौराहे पर आज प्रदेश का सबसे बड़ा मटकी फोड़ उत्सव आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी और गायक सवाई भट्ट शामिल होंगे.
Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज प्रदेश की सबसे बड़ी और मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा. इस बार बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी और इंडियन आइडल गायक सवाई भट्ट विशेष रूप से मौजूद रहेंगे. कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव समिति के अध्यक्ष सुमित पचौरी ने यह जानकारी दी. आयोजन स्थल को भव्य तरीके से सजाया गया है और प्रतियोगिता के दौरान नशामुक्ति, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक संदेश भी दिए जाएंगे.
भोपाल में आज होगा प्रदेश का सबसे बड़ा मटकी फोड़ महोत्सव
दरअसल, आज जन्माष्टमी उत्सव के अवसर पर भोपाल के करोंद चौराहे पर प्रदेश का सबसे बड़ा मटकी फोड़ महोत्सव आयोजित किया जाएगा. यह आयोजन 2003 से लगातार हो रहा है और अब एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव बन गया है. इस बार बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी और इंडियन आइडल फेम सवाई भट्ट विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे. प्रतियोगिता में दर्जनों टीमें हिस्सा लेंगी. आयोजन समिति ने कार्यक्रम स्थल को खूबसूरत सजावट और रोशनी से सजाया है. हजारों दर्शकों के आने की उम्मीद है.
भोपाल हुआ भक्तिमय
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने आयोजन की जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि इस मटकी फोड़ प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी और तब से यह आयोजन लगातार हो रहा है. उन्होंने आगे बताया कि हर वर्ष इस प्रतियोगिता में प्रदेशभर से विभिन्न जिलों की टीमें भाग लेती हैं. युवाओं की टोलियां पारंपरिक अंदाज में मटकी फोड़ने के लिए बड़ी संख्या में शामिल होती हैं. इस बार भी दर्जनों टीमें अपने जोश और उत्साह के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी. आयोजन समिति को उम्मीद है कि इस बार भी करोंद चौराहे पर हजारों की संख्या में दर्शक जुटेंगे. आयोजन स्थल को रंग-बिरंगी सजावट और भव्य रोशनी से सजाया गया है, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया है.
अभिनेता सुनील शेट्टी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद
इस कार्यक्रम में मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे. उनके साथ इंडियन आइडल से लोकप्रियता हासिल करने वाले गायक सवाई भट्ट भी शामिल होंगे. (सोर्स- दैनिक भास्कर)
