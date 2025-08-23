भोपाल में सबसे बड़े मटकी फोड़ उत्सव में लगेगा बॉलीवुड का तड़का! एक्टर सुनील शेट्टी होंगे शामिल
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2893162
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में सबसे बड़े मटकी फोड़ उत्सव में लगेगा बॉलीवुड का तड़का! एक्टर सुनील शेट्टी होंगे शामिल

Bhopal News: भोपाल के करोंद चौराहे पर आज प्रदेश का सबसे बड़ा मटकी फोड़ उत्सव आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी और गायक सवाई भट्ट शामिल होंगे.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 23, 2025, 10:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल में सबसे बड़े मटकी फोड़ उत्सव में लगेगा बॉलीवुड का तड़का! एक्टर सुनील शेट्टी होंगे शामिल

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज प्रदेश की सबसे बड़ी और मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा. इस बार बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी और इंडियन आइडल गायक सवाई भट्ट विशेष रूप से मौजूद रहेंगे. कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव समिति के अध्यक्ष सुमित पचौरी ने यह जानकारी दी. आयोजन स्थल को भव्य तरीके से सजाया गया है और प्रतियोगिता के दौरान नशामुक्ति, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक संदेश भी दिए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: MP News Today 23 August 2025: मध्य प्रदेश में आज कहां-क्या चल रहा खास? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी खबरें

 

भोपाल में आज होगा प्रदेश का सबसे बड़ा मटकी फोड़ महोत्सव
दरअसल, आज जन्माष्टमी उत्सव के अवसर पर भोपाल के करोंद चौराहे पर प्रदेश का सबसे बड़ा मटकी फोड़ महोत्सव आयोजित किया जाएगा. यह आयोजन 2003 से लगातार हो रहा है और अब एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव बन गया है. इस बार बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी और इंडियन आइडल फेम सवाई भट्ट विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे. प्रतियोगिता में दर्जनों टीमें हिस्सा लेंगी. आयोजन समिति ने कार्यक्रम स्थल को खूबसूरत सजावट और रोशनी से सजाया है. हजारों दर्शकों के आने की उम्मीद है.
 
भोपाल हुआ भक्तिमय
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने आयोजन की जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि इस मटकी फोड़ प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी और तब से यह आयोजन लगातार हो रहा है.  उन्होंने आगे बताया कि हर वर्ष इस प्रतियोगिता में प्रदेशभर से विभिन्न जिलों की टीमें भाग लेती हैं. युवाओं की टोलियां पारंपरिक अंदाज में मटकी फोड़ने के लिए बड़ी संख्या में शामिल होती हैं. इस बार भी दर्जनों टीमें अपने जोश और उत्साह के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी. आयोजन समिति को उम्मीद है कि इस बार भी करोंद चौराहे पर हजारों की संख्या में दर्शक जुटेंगे. आयोजन स्थल को रंग-बिरंगी सजावट और भव्य रोशनी से सजाया गया है, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया है.

यह भी पढ़ें: भगवान कृष्ण के नाम पर CM यादव ने क्यों जताई आपत्ति? जानिए कंस को लेकर क्या कुछ कहा

 

अभिनेता सुनील शेट्‌टी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद
इस कार्यक्रम में मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे. उनके साथ इंडियन आइडल से लोकप्रियता हासिल करने वाले गायक सवाई भट्ट भी शामिल होंगे. (सोर्स- दैनिक भास्कर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

mp education news
अब 'माटसाब' नहीं मार पाएंगे बंक! एमपी में स्कूलों शिक्षा विभाग ने दिखाई सख्ती
bhopal news
भोपाल में मटकी फोड़ उत्सव में लगेगा बॉलीवुड का तड़का! एक्टर सुनील शेट्टी होंगे शामिल
Kawardha Breaking News
कामठी मंदिर विवाद पर बवाल, पंडरिया में फिर भड़के हिंदू संगठन, बिलासपुर हाईवे जाम
damoh news
दमोह में रहस्यमई बीमारियों का प्रकोप, अस्पताल में रोज आ रहे 400 से ज्यादा मरीज
mp news in hindi
मध्य प्रदेश में आज कहां-क्या चल रहा खास? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी खबरें
mp news in hindi
यूपी में सब इंस्पेक्टर भर्ती-2025 से ग्वालियर यूनिवर्सिटी में हलचल तेज, जानिए वजह
MP Weather News
बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव से एमपी में तबाही! 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट
mp news
साथ जिए, साथ मरे... पति-पत्नी के अमर प्रेम ने सबको किया भावुक, एक साथ छोड़ी दुनिया
ujjain news
डॉक्टरों ने मृत बताया, स्पीड ब्रेकर के झटके से जिंदा हुई महिला, हुआ अनोखा चमत्कार
mp news
1100 करोड़ से बना MP का सबसे लंबा फ्लाईओवर, 10 मिनट में पूरा होगा सफर, जानें खासियत
;