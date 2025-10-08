Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2952362
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

फटाफट निपटा लें अपने काम, भोपाल के 60 से ज्यादा इलाकों में आज गुल रहेगी बिजली, यहां देखें नाम

Bhopal Power Cut: आज भोपाल के 60 से ज़्यादा इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बिजली गुल रहेगी. यह कटौती मेंटेनेंस कार्य के चलते है. देखिए उन इलाकों के नाम जहां आज बिजली गुल रहेगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फटाफट निपटा लें अपने काम, भोपाल के 60 से ज्यादा इलाकों में आज गुल रहेगी बिजली, यहां देखें नाम

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज 8 अक्टूबर को एक बार फिर बिजली कटौती होगी. 60 से ज़्यादा रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. बिजली लाइनों और उपकरणों के अनिवार्य मेंटेनेंस कार्य के लिए यह कटौती की जा रही है. कटौती का समय अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग होगा सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.

यह भी पढ़ें: स्मार्ट मीटर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बिजली दरों में कटौती... क्या हैं वो 11 मांग, जिनको लेकर भोपाल में हो रहा प्रदर्शन

 

Add Zee News as a Preferred Source

भोपाल में आज फिर बिजली गुल
दरअसल, राजधानी भोपाल के 60 से ज़्यादा इलाकों में आज बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बिजली विभाग ने बताया कि विभागीय मेंटेनेंस कार्य के चलते बिजली कटौती की गई है, जिसकी अवधि अलग-अलग इलाकों में 4 से 6 घंटे तक रहेगी. सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कैलाश नगर, डीके देवस्थली फेज 1 और 2, पल्लवी नगर, साईं रेजीडेंसी, सतनाम कॉम्प्लेक्स, मूल रेजीडेंसी, सर्वोदय कॉलोनी, ओपल रेजीडेंसी, विस्तारिया पार्क आदि इलाकों में बिजली कटौती रहेगी. इसके अलावा अन्य इलाकों में भी 4 से 6 घंटे बिजली बंद रहेगी.

यह भी पढ़ें: अब नहीं लगेंगे एमपी में स्मार्ट मीटर! भारी विरोध के बाद लगाई गई रोक, सामने आई बड़ी वजह

 

इन इलाकों में आज नहीं रहेगी बिजली
आज जिन इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी उनमें कैलाश नगर, साईं रेजीडेंसी, सतनाम कॉम्प्लेक्स, मूल रेजीडेंसी, सर्वोदय कॉलोनी, डीके देवस्थली फेज 1 और 2, पल्लवी नगर, ओपल रेजीडेंसी, विस्टोरिया पार्क, सुरेंद्र रेजीडेंसी, पारस विला, सहयोग विहार, प्रधान एस्टेट क्षेत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक शामिल हैं. साउथ एवेन्यू, श्वेता कॉम्प्लेक्स, अयंकार कॉलोनी, भारत नगर, बसंत कुंज, डीके गोल्ड, दाना पानी, अंसल प्रधान और स्टॉप नंबर 6 में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा.

इसके अलावा सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक शीतल हाइट्स, साईं पार्क, कौशल नगर, निर्मल एस्टेट, एक्सेल एस्टेट, भैरोपुर, फॉर्च्यून सौम्या हेरिटेज, झरनेश्वर, मधुवन विहार, 11 मील, दीप मोहिनी, ड्रीम लैंड कॉलोनी में बिजली कटौती रहेगी. सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सागर बंगला, बीडीए, गोविंदपुरा, बंजारा बस्ती, न्यू जेल क्षेत्र, ऋषि विला कॉलोनी, पतंजलि कॉलोनी, एयरपोर्ट कॉलोनी, लाउखेड़ी में शटडाउन रहेगा. वहीं सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आशा राम चौराहा, गांधी नगर मार्केट, अर्जुन वार्ड, प्रताप वार्ड, धाकड़ चौराहा, इंद्रपुरी ए, बी-सी सेक्टर, मंदाकिनी कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मी नगर, सुंदर नगर, रजत नगर, विवेकानंद कॉलोनी, कल्पना नगर क्षेत्र में बिजली कटौती रहेगी.

TAGS

mp newsbhopal news

Trending news

mp news
फटाफट निपटा लें अपने काम, भोपाल के 60 से ज्यादा इलाकों में आज गुल रहेगी बिजली
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का मौका, इस विभाग में निकली है बंपर भर्ती, जल्द करें...
mp news
अस्पताल में जन्मे नवजात को झाड़ियों में फेंका, रोने की आवाज सुनकर लोगों ने बचाया
mp news
सीरियल किलर की दस्तक? भोपाल में मिले लाश के टुकड़े, बोरे में भरकर लगाया ठिकाने
mp news
जमाई राजा की बेईमानी नहीं आई रास तो ससुराल वालों ने जमकर पीटा, अब अस्पताल में पाहुन!
mp news
राज्य स्तरीय ताइक्वांडो में देवी-देवताओं का अपमान, कार्यक्रम भी 1 दिन में निपटाया
chhatarpur news hindi
बुजुर्ग पर तंत्र-मंत्र का शक, 20 लोगों ने कर दिया हमला; पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट
Cough Syrup Death
बच्चों को कब देनी चाहिए कफ सिरप, AIIMS के डॉक्टर ने बताया क्या करें और क्या ना करें
chhattisgarh news
दुर्ग में रफ्तार का कहर! मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने मां-बेटी को कुचला
chhattisgarh news
गर्लफ्रेंड संग लिव-इन में रहता था, पैसे हुए खत्म तो खुद के अपहरण की रची साजिश