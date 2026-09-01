भोपाल में सीलिंग के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन, हाथों में थाली-घंटी लेकर CM हाउस घेराव को निकले

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भोपाल में रहवासी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी के खिलाफ मंगलवार को एक बार फिर से नगर निगम की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई. इसको लेकर वहां पर व्यापारियों का विरोध मंगलवार को और तेज हो गया. व्यापारियों ने भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले बड़ी संख्या में व्यापारी न्यू मार्केट स्थित नानके पेट्रोल पंप पर जुटे. इतना ही नहीं प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने सीएम मोहन यादव से मिलने के लिए सीएम हाउस की तरफ रवाना हो गए. वहीं व्यापारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे. इससे पहले ही रोशनपुर चौराहे से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया. इससे मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई. इस दौरान ZEE Media की टीम ने प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों से बातचीत की.
इस दौरान व्यापारियों ने नगर निगम की कार्रवाई और मास्टर प्लान को लेकर नाराजगी जताई है. ZEE Media टीम से व्यापारियों ने उनका कहना है कि पिछले 20 साल से नगर निगम उनसे व्यावसायिक टैक्स लेती रही है, फिर अब उनकी दुकानों पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? व्यापारियों ने कहा, हम लोग यह चाहते हैं कि नगर निगम जो व्यावसायिक टैक्स लेती रही है और बीस साल से कहां गई? बीस साल से क्या नहीं देखा? जो मास्टर प्लान लागू, बीस साल पहले का मास्टर प्लान लागू है. अभी तक कोई मास्टर प्लान लागू हुआ नहीं और पब्लिक अपने हिसाब से अपना व्यवसाय, रोजगार कर रहा है. आज की डेट में जो पब्लिक व्यवसाय की बात करें, रोजगार की बात कर रहे हैं, यहां हमारा रोजगार ही छिनने जा रहा है तो ऐसे में कैसे काम चलेगा?
आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी
वहीं कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है. उनका कहना है कि वे किसी के सामने हाथ फैलाकर अपना कारोबार बचाने की मांग नहीं करेंगे, बल्कि अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे. व्यापारियों ने साफ कहा, हम शटडाउन करेंगे, सरकार को जगाएंगे. हम अपना व्यापार नहीं छोड़ेंगे. हमने किसी से भीख मांगकर तक नहीं जाया. हम अपने हक की लड़ाई लड़ने रहे हैं. हम कटोरा पकड़कर नहीं बैठेंगे. इसके बाद उन्होंने कहा, जब तक हमारा को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम सड़कों पर उतरते रहेंगे. व्यापारियों का कहना है कि सरकार को उनकी समस्या सुनकर उचित समाधान निकालना चाहिए.
यहां पर 40-40 साल पुरानी दुकानें
व्यापारियों ने न्यू मार्केट में दशकों से संचालित दुकानों को लेकर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि यहां की कई दुकानें 40-40 साल पुरानी हैं और इन दुकानों से हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा है. एक व्यापारी ने कहा, बेसिगनेट्स की दुकानें सोसाइटी में होती हैं. मार्केट में कोई भी चीज चाहिए तो न्यू मार्केट नहीं आएगा. कोठरा भी ढूंढेंगा. मेडिकल की भी पेट दर्द हो रहा है, तो पेट की दवा सोसाइटी ढूंढेंगा. न्यू मार्केट नहीं आएगा तो ये समझना चाहिए. चालीस-चालीस साल पुरानी दुकानें आप इल्लीगल बता रहे हो. चालीस साल पुरानी दुकानों को ये चित्र का समझना चाहिए कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे. मोदी जी बोल रहे पकोड़े की दुकान लगाओ. यहां तो खुद की दुकान छिनने जा रही है. ठेले की दुकान छिनने जा रही है.
घंटिया-थाली लेकर पहुंची महिलाएं
इतना ही नहीं प्रदर्शन में ZEE Media के कैमरे पर कई महिला व्यापारी भी नजर आईं. महिला व्यापारियों ने हाथों में थाली और घंटियां लेकर विरोध जताया, जबकि कुछ व्यापारी मास्टर प्लान की आरती लेकर पहुंचे. प्रदर्शन के दौरान एक व्यापारी ने कहा, सरकार को टैक्स व्यापारी देता है. जीएसटी के माध्यम से अगर व्यापारी को कटोरा पकड़ा जाएगा तो सरकार होश में आ जाए. वहीं महिला व्यापारी ने कहा, आज ये पूरे प्रशासन की थाली और ताली से, घंटी से नगर प्रशासन की नजर उतार रही है. व्यापारियों ने कहा कि कार्रवाई से दुकानदारों के साथ कर्मचारियों की रोजी-रोटी भी प्रभावित होगी और प्रशासन को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए.
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