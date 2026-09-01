भोपाल में सीलिंग के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन, हाथों में थाली-घंटी लेकर CM हाउस घेराव को निकले

इस दौरान व्यापारियों ने नगर निगम की कार्रवाई और मास्टर प्लान को लेकर नाराजगी जताई है. ZEE Media टीम से व्यापारियों ने उनका कहना है कि पिछले 20 साल से नगर निगम उनसे व्यावसायिक टैक्स लेती रही है, फिर अब उनकी दुकानों पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? व्यापारियों ने कहा, हम लोग यह चाहते हैं कि नगर निगम जो व्यावसायिक टैक्स लेती रही है और बीस साल से कहां गई? बीस साल से क्या नहीं देखा? जो मास्टर प्लान लागू, बीस साल पहले का मास्टर प्लान लागू है. अभी तक कोई मास्टर प्लान लागू हुआ नहीं और पब्लिक अपने हिसाब से अपना व्यवसाय, रोजगार कर रहा है. आज की डेट में जो पब्लिक व्यवसाय की बात करें, रोजगार की बात कर रहे हैं, यहां हमारा रोजगार ही छिनने जा रहा है तो ऐसे में कैसे काम चलेगा?



आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी

वहीं कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है. उनका कहना है कि वे किसी के सामने हाथ फैलाकर अपना कारोबार बचाने की मांग नहीं करेंगे, बल्कि अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे. व्यापारियों ने साफ कहा, हम शटडाउन करेंगे, सरकार को जगाएंगे. हम अपना व्यापार नहीं छोड़ेंगे. हमने किसी से भीख मांगकर तक नहीं जाया. हम अपने हक की लड़ाई लड़ने रहे हैं. हम कटोरा पकड़कर नहीं बैठेंगे. इसके बाद उन्होंने कहा, जब तक हमारा को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम सड़कों पर उतरते रहेंगे. व्यापारियों का कहना है कि सरकार को उनकी समस्या सुनकर उचित समाधान निकालना चाहिए.