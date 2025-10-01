Advertisement
रावण दहन के लिए भोपाल में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी; घर से निकलने से पहले जान लें नया रूट प्लान

Bhopal News: भोपाल में दशहरा पर्व पर 19 स्थानों पर रावण दहन के बड़े आयोजन को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है.  ये नियम 2 अक्टूबर शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 01, 2025, 12:52 PM IST
Traffic Alert in Bhopal:  2 अक्टूबर को पूरे देश में दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा. इसी के मद्देनज़र राजधानी भोपाल ट्रैफ़िक पुलिस ने शहर के 19 अलग-अलग स्थानों पर होने वाले बड़े रावण दहन कार्यक्रमों को लेकर एडवाइजरी और डायवर्जन प्लान जारी किया है. यह ट्रैफ़िक प्लान शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान घर से निकलने से पहले इन स्थानों पर लागू डायवर्जन प्लान ज़रूर जान लें.

यह भी पढ़ें: दिवाली और छठ पर रेलवे का तोहफा, भोपाल मंडल से चलेंगी 5 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट

 

भोपाल में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
दरअसल, इस दशहरे पर 19 अलग-अलग जगहों पर बड़े रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. यह कार्यक्रम कल शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक होगा. आयोजन स्थलों के आसपास की सड़कों पर भारी ट्रैफ़िक रहेगा, इसलिए पुलिस ने इन इलाकों में ट्रैफ़िक डायवर्जन प्लान भी बनाया है. ट्रैफ़िक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए लिखा, "02.10.2025 को दशहरे के अवसर पर शहर के प्रमुख स्थानों पर विशाल रावण दहन का आयोजन किया जाएगा. श्री राम विजय रथ यात्रा बांके बिहारी मंदिर, मारवाड़ी रोड से शुरू होकर छोला दशहरा मैदान पर समाप्त होगी. इस उद्देश्य के लिए, जन ​​सुविधा हेतु संशोधित ट्रैफ़िक व्यवस्था लागू की गई है."

यह भी पढ़ें: 'बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं' देने का आदेश खत्म, बिना रोक-टोक के मिला पेट्रोल, 2 महीने की अवधि हुई पूरी

 

घर से निकलने से पहले जान लें नया रूट प्लान
टीटी नगर दशहरा मैदान के आसपास के रास्ते का इस्तेमाल किए बिना, वाहन चालक बाणगंगा से रोशनपुरा, प्लेटिनम प्लाजा चौराहे से जवाहर चौक होते हुए जा सकते हैं. बंजारी चौराहे से दानिश हिल्स की ओर जाने वाले वाहन सर्वधर्म चौराहे से अमरनाथ कॉलोनी होते हुए डेनिश हिल्स जा सकते हैं. बिट्टन मार्केट दशहरा मैदान में सड़क किनारे पार्किंग के कारण यातायात जाम हो जाता है. इसलिए, वाहन चालकों को सुभाष स्कूल चौराहे से राजीव गांधी चौराहे की ओर से जा सकते हैं. बाबा नगर/बंसल चौराहा, शाहपुरा, रानी अवंती बाई चौराहा, हनुमान मंदिर और 10.30 चौराहा होते हुए जा सकते हैं.

इसके अलावा, अर्जुन नगर चौराहे से सुभाष स्कूल चौराहा, सात नंबर, ओल्ड कैंपियन होते हुए दस नंबर की ओर जा सकते हैं। गोविंदपुरा भेल दशहरा मैदान के सामने भारी ट्रैफिक रहेगा, इसलिए वैकल्पिक मार्ग चेतक ब्रिज रहेगा. अवधपुरी जाने वाले वाहन गोविंदपुरा मोड़, नर्मदा क्लब, कस्तूरबा स्कूल होते हुए अवधपुरी जा सकेंगे. भोपाल से सीहोर की ओर जाने वाले वाहन चालक लालघाटी से गांधी नगर, मुबारकपुर जोड़, खजूरी बाईपास फंदा वाले रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं.

