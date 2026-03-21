भोपाल में ईद को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी, कई प्रमुख रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले देख लें रुट

Bhopal Eid 2026: आज देशभर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है. इसे देखते हुए भोपाल में यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं. ईद के अवसर पर ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों के नमाज़ अदा करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पुलिस और यातायात विभाग ने एक विशेष यातायात योजना लागू की है. इस योजना के तहत शहर के कई प्रमुख मार्गों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, और विभिन्न मार्गों पर यातायात का मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) लागू किया गया है.

ईद को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार यह नई ट्रैफिक व्यवस्था शनिवार सुबह 6:00 बजे से लागू कर दी गई है. ईदगाह की ओर जाने वाले सभी मुख्य मार्गों जैसे भोपाल गेट, गोलघर, परी बाज़ार और टीबी अस्पताल मार्ग पर सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है. इन मार्गों से गुज़रने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ (डायवर्ट) दिया गया है, ताकि नमाज़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

बसों के मार्ग भी बदले

इसका सीधा असर सार्वजनिक परिवहन पर भी पड़ा है. इंदौर, उज्जैन और राजगढ़ (ब्यावरा) की तरफ से भोपाल में प्रवेश करने वाली यात्री बसों को नादरा बस स्टैंड तक आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है. इन सभी बसों को लालघाटी पर ही मोड़ दिया जा रहा है और उन्हें हलालपुर बस स्टैंड तक ही सीमित रखा गया है. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रैफिक डायवर्जन प्लान (यातायात मार्ग परिवर्तन योजना) को ज़रूर देख लें.

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इस समय अदा की जाएगी नमाज

भोपाल की प्रमुख मस्जिदों में नमाज़ का समय तय कर दिया गया है. ईदगाह में नमाज़ सुबह 7:30 बजे, जामा मस्जिद में 7:45 बजे, ताज-उल-मसाजिद में 8:00 बजे और मोती मस्जिद में 8:15 बजे अदा की जाएगी. वहीं, शहर की अन्य मस्जिदों में नमाज़ का समय सुबह 8:30 बजे निर्धारित किया गया है.

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