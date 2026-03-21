Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3148323
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में ईद को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी, कई प्रमुख रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले देख लें रुट

Bhopal News: शनिवार को भोपाल में ईद-उल-फितर के मौके पर ईदगाह में नमाज़ अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद को देखते हुए, प्रशासन ने एक नई ट्रैफिक योजना लागू की है. शहर भर के मुख्य मार्गों को बंद कर दिया गया है और सुबह 6:00 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 21, 2026, 07:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल में ईद को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी, कई प्रमुख रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले देख लें रुट

Bhopal Eid 2026: आज देशभर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है. इसे देखते हुए भोपाल में यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं. ईद के अवसर पर ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों के नमाज़ अदा करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पुलिस और यातायात विभाग ने एक विशेष यातायात योजना लागू की है. इस योजना के तहत शहर के कई प्रमुख मार्गों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, और विभिन्न मार्गों पर यातायात का मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) लागू किया गया है.

ईद को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी
वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार यह नई ट्रैफिक व्यवस्था शनिवार सुबह 6:00 बजे से लागू कर दी गई है. ईदगाह की ओर जाने वाले सभी मुख्य मार्गों जैसे भोपाल गेट, गोलघर, परी बाज़ार और टीबी अस्पताल मार्ग पर सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है. इन मार्गों से गुज़रने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ (डायवर्ट) दिया गया है, ताकि नमाज़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

बसों के मार्ग भी बदले
इसका सीधा असर सार्वजनिक परिवहन पर भी पड़ा है. इंदौर, उज्जैन और राजगढ़ (ब्यावरा) की तरफ से भोपाल में प्रवेश करने वाली यात्री बसों को नादरा बस स्टैंड तक आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है. इन सभी बसों को लालघाटी पर ही मोड़ दिया जा रहा है और उन्हें हलालपुर बस स्टैंड तक ही सीमित रखा गया है. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रैफिक डायवर्जन प्लान (यातायात मार्ग परिवर्तन योजना) को ज़रूर देख लें.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ईद पर माहौल खराब करने की साजिश! मुस्लिम स्कॉलर का बेतुका बयान- 'सिर्फ मुसलमानों से ही करें खरीदारी...'

 

इस समय अदा की जाएगी नमाज
भोपाल की प्रमुख मस्जिदों में नमाज़ का समय तय कर दिया गया है. ईदगाह में नमाज़ सुबह 7:30 बजे, जामा मस्जिद में 7:45 बजे, ताज-उल-मसाजिद में 8:00 बजे और मोती मस्जिद में 8:15 बजे अदा की जाएगी. वहीं, शहर की अन्य मस्जिदों में नमाज़ का समय सुबह 8:30 बजे निर्धारित किया गया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

bhopal news
भोपाल में ईद को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी, कई प्रमुख रास्ते बंद, देख लें पूरा प्लान
chhatarpur news
बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल...निर्माण कार्य शुरू, इतने दिनों में होगा तैयार
Shajapur News
पत्नी ने कहा-सिरदर्द है इसलिए काम पर नहीं आए, घर में लहूलुहान मिला पति...
Robber Bride
2 लाख की दुल्हन, 20 दिन का साथ, आधी रात बाथरूम का बहाना और फिर...
mp ganesh singh
गंभरी हालत में तड़पते रहे पूर्व विधायक, डेढ़ घंटे तक नहीं मिली एम्बुलेंस...
MP Politics
'जब तक मैं जिंदा रहूंगी...', पूर्व सीएम के बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल
Latest satna News
हंसी-खुशी परिवार ने खाई आलू टमाटर की सब्जी, कुछ ही देर बाद मच गई चीख पुकार...
Shajapur News
फिल्म धुरंधर में गाली-गलौज पर बवाल! शाजापुर में संजय दत्त-आदित्य धर के खिलाफ शिकायत
Katni News
TET के खिलाफ सड़कों पर शिक्षक, प्रदेशभर में गरजी आवाज, CM के नाम सौंपा ज्ञापन
rss
RSS में बड़े बदलाव की तैयारी, युवाओं को मिलेंगे ज्यादा मौके; जानें क्या है नया प्लान