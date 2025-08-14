15 अगस्त को ट्रैफिक अलर्ट, भोपाल के ये रास्ते रहेंगे बंद, कहीं जाने से पहले चेक कर लें रूट

Bhopal Traffic Diversion: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. इस खास मौके पर जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसे देखते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया है. 15 अगस्त की सुबह 6 बजे से लाल परेड ग्राउंड के आसपास के रास्ते पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. वहीं, टीटी नगर से रेलवे स्टेशन जाने वाली बसों और मिनी बसों के लिए वैकल्पिक रास्ते निर्धारित किए गए हैं. इसलिए, कहीं भी जाने से पहले एक बार रूट ज़रूर देख लें कि कौन से रास्ते बंद रहेंगे.

15 अगस्त को भोपाल में ट्रैफिक अलर्ट

दरअसल, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा. इससे पहले फुल ड्रेस रिहर्सल के तहत तैयारियों की गहन समीक्षा की गई. 15 अगस्त की सुबह 6 बजे से शहर के कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे. दोपहिया और सार्वजनिक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है. प्रशासन ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है.

कहीं जाने से पहले चेक कर लें रूट

टीटी नगर न्यू मार्केट से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाने वाली मिनी और बड़ी बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है. ये वाहन अब अपेक्स बैंक, लिंक रोड-1, बोर्ड ऑफिस चौराहा, प्रेस कॉम्प्लेक्स, बीएसएनएल तिराहा, ईओडब्ल्यू ऑफिस, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, मैंदा मिल तिराहा, सुभाष नगर आरओबी ब्रिज, प्रभात चौराहा और बोगदापुल होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे.

दोपहिया वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं. ये वाहन रोशनपुरा से बाणगंगा चौराहा, केएन प्रधान चौराहा, पुरानी मछली मंडी-खटलापुरा रोड और पीएचक्यू चौराहा होकर जा सकेंगे. वहीं, लाल परेड की ओर जाने वाले मार्गों से सभी प्रकार के परिवहन और अनुमति प्राप्त वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. खासकर जेल मुख्यालय रोटरी, लिली चौराहा और गांधी पार्क चौराहा की ओर आने वाले वाहन इस दौरान नहीं जा सकेंगे. (सोर्स-पत्रिका)