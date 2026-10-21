/दुर्गा विसर्जन को लेकर भोपाल में बदला यातायात प्लान, शहर में भारी वाहनों की एंट्री बंद; देखें डायवर्जन रूट

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. शहर के प्रमुख घाटों पर होने वाले विसर्जन को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने एक विस्तृत यातायात प्लान जारी किया है. इसके तहत शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है और कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है.
घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 5 हजार अधिकारी-कर्मचारी मैदान में तैनात रहेंगे. सभी प्रमुख घाटों पर क्रेन, नावें, बैरिकेडिंग और 24 घंटे गोताखोरों की टीम तैनात की गई है. इसके साथ ही सफाई और नगर निगम की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है.
7 प्रमुख घाटों पर 7 हजार से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन
भोपाल के 7 मुख्य घाटों—प्रेमपुरा, कमलापति, बैरागढ़, हथाईखेड़ा, खटलापुरा, शाहपुरा और मालीखेड़ी—पर सुबह 9 बजे से विसर्जन की प्रक्रिया शुरू होगी. अगले तीन दिनों के भीतर शहर की 7 हजार से ज्यादा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन संपन्न कराया जाएगा.
भारी वाहनों की नो-एंट्री और रूट डायवर्जन
विसर्जन और चल समारोह के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं.
भारी वाहनों पर रोक: सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक सभी भारी व्यावसायिक वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. इन वाहनों को बायपास मार्ग से निकाला जाएगा.
शहर में बसों की एंट्री बंद: इंदौर, सीहोर, ग्वालियर और गुना की ओर से आने वाली सभी यात्री बसें लालघाटी या हलालपुर बस स्टैंड पर ही समाप्त होंगी. बसों का शहर के अंदर प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा.
शाम 5 बजे से इन रास्तों पर प्रतिबंध: भारत टॉकीज, अल्पना तिराहा, नादरा बस स्टैंड और भोपाल टॉकीज रूट पर सिटी बस, ऑटो और चार पहिया वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी.
चल समारोह और घाट मार्ग: रात 8 बजे से भारत टॉकीज से कमलापति घाट तक निकलने वाले विशाल चल समारोह के दौरान रॉयल मार्केट से पीरगेट, पॉलिटेक्निक से कमला पार्क और करबला से रेतघाट मार्ग सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगे.
बैरागढ़ और एयरपोर्ट रूट: बैरागढ़ विसर्जन को देखते हुए लालघाटी, एयरपोर्ट और इंदौर रोड पर डायवर्जन लागू रहेगा. वाहन चालकों को बायपास का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.
यातायात हेल्पलाइन नंबर: ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 0755-2677340 जारी किया है, जिस पर संपर्क कर किसी भी प्रकार की ट्रैफिक संबंधी जानकारी या सहायता प्राप्त की जा सकती है.