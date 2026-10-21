Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /दुर्गा विसर्जन को लेकर भोपाल में बदला यातायात प्लान, शहर में भारी वाहनों की एंट्री बंद; देखें डायवर्जन रूट

दुर्गा विसर्जन को लेकर भोपाल में बदला यातायात प्लान, शहर में भारी वाहनों की एंट्री बंद; देखें डायवर्जन रूट

भोपाल में दुर्गा विसर्जन को लेकर कई रूट पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा. इसको लेकर भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है. इसके अलावा कई रूट पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 21, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 12:23 PM IST
दुर्गा विसर्जन को लेकर भोपाल में बदला यातायात प्लान, शहर में भारी वाहनों की एंट्री बंद; देखें डायवर्जन रूट

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दुर्गा विसर्जन को लेकर भोपाल में बदला यातायात प्लान, भारी वाहनों की एंट्री बंद
2
3
4
5