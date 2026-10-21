/दुर्गा विसर्जन को लेकर भोपाल में बदला यातायात प्लान, शहर में भारी वाहनों की एंट्री बंद; देखें डायवर्जन रूट

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. शहर के प्रमुख घाटों पर होने वाले विसर्जन को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने एक विस्तृत यातायात प्लान जारी किया है. इसके तहत शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है और कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है.