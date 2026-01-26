Republic Day 2026: घर से निकलने से पहले जानें आज का ट्रैफिक का हाल, भोपाल में यह सड़कें रहेंगी डायवर्ट, देखें पूरा ट्रैफिक प्लान

Traffic Diversions In Bhopal: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस का समारोह आयोजित किया जाएगा. लाल परेड ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल मंगुभाई पटेल मुख्य अतिथि होंगे. कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं. गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के आयोजन के चलते प्रात 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति कर लाल परेड मैदान के आसपास के मार्गों का दबाव रहेगा.

इस दौरान जरूरत के हिसाब से प्रशासन ने आम नागरिकों की सुविधा और सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए डायवर्जन और पार्किंग प्लान जारी किया है. लोगों से अपील की गई है कि, वे तय किए डायवर्जन मार्गों का पालन करें और निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें. साथ ही कार्यक्रम स्थल के आसपास अनावश्यक रूप से वाहन लेकर न जाएं, ताकि किसी तरह की असुविधा न हो.

पास धारकों के लिए निर्धारित प्रवश द्वार और पार्किंग व्यवस्था लागू

लाल पास वालों को हॉस्पिटैलिटी गेट-1से एंट्री मिलेगा और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के ग्लास गेट के सामने पार्किंग की व्यवस्था रहेगी.

पीला पास वालों को मैनेजमेंट गेट-6 से एंट्री मिलेगी और पुलिस बैंड स्कूल के सामने पार्किंग की व्यवस्था रहेगी.

हरा पास धारकों को मैनेजमेंट गेट-6 से एंट्री और रेड परेड ग्राउंड के पीछे बास्केटबॉल ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी.

नीला पास वालों को विक्ट्री गेट-3 से एंट्री और DIG विस्बल ऑफिस के सामने पार्किंग की व्यवस्था रहेगी.

इन मार्गों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्सन

रोशनपुरा से भारत टॉकीज जाने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहन बाणगंगा, मछली घर, खटलापुरा और PHQ टी-जंक्शन से होकर जा सकते हैं.

TT नगर से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाने वाली बसें और भारी वाहन लिंक रोड नंबर 1, DB मॉल, सुभाष नगर ROB ब्रिज और प्रभात चौक से होकर गुजरेंगे.

पुलिस हेडक्वार्टर टी-जंक्शन और कंट्रोल रूम टी-जंक्शन के बीच सुबह 7:30 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक आम वाहनों की एंट्री बंद रहेगी.

पुराने SP ऑफिस टी-जंक्शन और शब्बन चौक के बीच वाहनों की पार्किंग पूरी तरह से मना होगी.

रोशनपुरा, वल्लभ भवन रोटरी और भारत टॉकीज से लाल परेड की ओर जाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही सुबह 7:00 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक बंद रहेगी.

