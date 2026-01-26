Republic Day 2026: घर से निकलने से पहले जानें आज का ट्रैफिक का हाल, भोपाल में यह सड़कें रहेंगी डायवर्ट, देखें पूरा ट्रैफिक प्लान

Traffic Diversions In Bhopal: राजधानी भोपाल में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के कड़े इंतजाम किए हैं. समारोह के चलते सुबह 6 बजे से आवश्यकता अनुसार, प्रवेश, पार्किंग और ट्रैफिक डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी. आप भी घर से निकलने से पहले आज का पूरा ट्रैफिक प्लान जान लें.
Traffic Diversions In Bhopal: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस का समारोह आयोजित किया जाएगा. लाल परेड ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल मंगुभाई पटेल मुख्य अतिथि होंगे. कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं. गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के आयोजन के चलते प्रात 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति कर लाल परेड मैदान के आसपास के मार्गों का दबाव रहेगा.
इस दौरान जरूरत के हिसाब से प्रशासन ने आम नागरिकों की सुविधा और सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए डायवर्जन और पार्किंग प्लान जारी किया है. लोगों से अपील की गई है कि, वे तय किए डायवर्जन मार्गों का पालन करें और निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें. साथ ही कार्यक्रम स्थल के आसपास अनावश्यक रूप से वाहन लेकर न जाएं, ताकि किसी तरह की असुविधा न हो.
पास धारकों के लिए निर्धारित प्रवश द्वार और पार्किंग व्यवस्था लागू
#ट्रैफिक_पुलिस_भोपाल #RepublicDay, 26 जनवरी 2026 को प्रातः 06ः00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन के दौरान लाल परेड मैदान के आसपास मार्गों पर यातायात का दबाव रहेगा,डायवर्सन एवं पार्किग प्लान जनसुविधा के लिए उपलब्ध है । @CP_Bhopal pic.twitter.com/AePbD7teCu
— DCP Traffic, Bhopal (@dcpbpl_Traffic) January 24, 2026
इन मार्गों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्सन
