Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3086503
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

Republic Day 2026: घर से निकलने से पहले जानें आज का ट्रैफिक का हाल, भोपाल में यह सड़कें रहेंगी डायवर्ट, देखें पूरा ट्रैफिक प्लान

Traffic Diversions In Bhopal: राजधानी भोपाल में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के कड़े इंतजाम किए हैं. समारोह के चलते सुबह 6 बजे से आवश्यकता अनुसार, प्रवेश, पार्किंग और ट्रैफिक डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी. आप भी घर से निकलने से पहले आज का पूरा ट्रैफिक प्लान जान लें.

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Jan 26, 2026, 08:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Republic Day 2026: घर से निकलने से पहले जानें आज का ट्रैफिक का हाल, भोपाल में यह सड़कें रहेंगी डायवर्ट, देखें पूरा ट्रैफिक प्लान

Traffic Diversions In Bhopal: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस का समारोह आयोजित किया जाएगा. लाल परेड ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल मंगुभाई पटेल मुख्य अतिथि होंगे. कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं. गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के आयोजन के चलते प्रात 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति कर लाल परेड मैदान के आसपास के मार्गों का दबाव रहेगा. 

इस दौरान जरूरत के हिसाब से प्रशासन ने आम नागरिकों की सुविधा और सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए डायवर्जन और पार्किंग प्लान जारी किया है. लोगों से अपील की गई है कि, वे तय किए डायवर्जन मार्गों का पालन करें और निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें. साथ ही कार्यक्रम स्थल के आसपास अनावश्यक रूप से वाहन लेकर न जाएं, ताकि किसी तरह की असुविधा न हो.

पास धारकों के लिए निर्धारित प्रवश द्वार और पार्किंग व्यवस्था लागू

Add Zee News as a Preferred Source
  • लाल पास वालों को हॉस्पिटैलिटी गेट-1से एंट्री मिलेगा और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के ग्लास गेट के सामने पार्किंग की व्यवस्था रहेगी.
  • पीला पास वालों को मैनेजमेंट गेट-6 से एंट्री मिलेगी और पुलिस बैंड स्कूल के सामने पार्किंग की व्यवस्था रहेगी.
  • हरा पास धारकों को मैनेजमेंट गेट-6 से एंट्री और रेड परेड ग्राउंड के पीछे बास्केटबॉल ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी.
  • नीला पास वालों को विक्ट्री गेट-3  से एंट्री और DIG विस्बल ऑफिस के सामने पार्किंग की व्यवस्था रहेगी.

इन मार्गों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्सन 

  • रोशनपुरा से भारत टॉकीज जाने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहन बाणगंगा, मछली घर, खटलापुरा और PHQ टी-जंक्शन से होकर जा सकते हैं.
  • TT नगर से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाने वाली बसें और भारी वाहन लिंक रोड नंबर 1, DB मॉल, सुभाष नगर ROB ब्रिज और प्रभात चौक से होकर गुजरेंगे.
  • पुलिस हेडक्वार्टर टी-जंक्शन और कंट्रोल रूम टी-जंक्शन के बीच सुबह 7:30 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक आम वाहनों की एंट्री बंद रहेगी.
  • पुराने SP ऑफिस टी-जंक्शन और शब्बन चौक के बीच वाहनों की पार्किंग पूरी तरह से मना होगी.
  • रोशनपुरा, वल्लभ भवन रोटरी और भारत टॉकीज से लाल परेड की ओर जाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही सुबह 7:00 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक बंद रहेगी.

ये भी पढ़ें: किसान गेहूं बेचने के लिए हो जाएं तैयार! MP में 7 फरवरी से शुरू होगा पंजीयन, कैसे और कहां होगा रजिस्ट्रेशन, जानें पूरी प्रक्रिया

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Republic DayTraffic Diversions In Bhopal

Trending news

Republic Day
घर से निकलने से पहले जानें आज का ट्रैफिक का हाल, भोपाल में यह सड़कें रहेंगी डायवर्ट
mp news
गणतंत्र दिवस पर MP पुलिस के 21 जांबाज अधिकारी होंगे सम्मानित, 4 को राष्ट्रपति पदक
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: उज्जैन में पहली बार शिप्रा तट पर CM मोहन फहराएंगे झंडा, पढ़ें 26 जनवरी की खबरें
jabalpur news
जबलपुर में भीषण हादसा: नर्मदा नदी पर बन रहे पुल की सेंट्रिंग गिरने से 3 की मौत...
ujjain news
उज्जैन में बड़ा हादसा टला: चलती ट्रेन से गिरे यात्री, प्लेटफॉर्म पर मची अफरा-तफरी
ujjain news
सीएम का दिखा अनोखा अंदाज, बैलगाड़ी चलाकर जनता से की मुलाकात, जमकर घुमाई लाठी
barwani news in hindi
खंडवा-वडोदरा हाईवे पर मचा हड़कंप, नर्मदा पुल का धंसा हिस्सा, 11 फीट चौड़ा बना गड्ढा
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ के इन 41 गांवों में पहली बार मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस, जानिए पूरी कहानी
Panna news
जानिए कौन हैं जगदीश प्रसाद? जिनका पीएम ने 'मन की बात' में भी लिया नाम
ujjain news
आर्कियोलॉजिस्ट डॉ. नारायण व्यास को मिलेगा पद्म श्री, जानिए कौन-कौन से किए अहम काम