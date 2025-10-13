दिवाली पर भोपाल में ट्रैफिक कंट्रोल प्लान, इन बाजारों में वाहनों की NO-ENTRY, निकलने से पहले करें चेक

Diwali Traffic Plan Bhopal: दिवाली के त्यौहार को देखते हुए राजधानी भोपाल शहर की यातायात पुलिस ने शहर के मुख्य बाज़ारों जुमेराती, चौक बाज़ार, न्यू मार्केट, दस नंबर मार्केट और बैरागढ़ में भीड़भाड़ को नियंत्रित करने और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए सोमवार से 21 अक्टूबर तक यातायात और पार्किंग व्यवस्था में बदलाव किए हैं. कई जगहों पर लोडिंग वाहन, ऑटो रिक्शा और चार पहिया वाहनों को आंतरिक बाज़ार क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इसलिए इस दौरान बाहर निकलने से पहले एक बार जरूर चेक कर लें.

दिवाली पर भोपाल में ट्रैफिक कंट्रोल प्लान

दरअसल, दीपावली त्योहार के चलते भोपाल के विभिन्न प्रमुख बाजारों में ट्रैफिक और पार्किंग की नई व्यवस्था लागू की गई है. 21 अक्टूबर तक पुराने भोपाल के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों—जुमेराती, चौक बाजार, हनुमानगंज आदि—में लोडिंग, ऑटो और चार-पहिया वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी. पार्किंग के लिए सरस्वती प्रकाशन, सदर मंजिल, सेंट्रल लाइब्रेरी जैसे स्थान तय किए गए हैं. 10 नंबर मार्केट का रास्ता वन-वे कर दिया गया है, वहीं न्यू मार्केट, बैरागढ़ और एमपी नगर में मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा रहेगी.

देखें नया ट्रैफिक प्लान

नए ट्रैफिक प्लान के तहत, करोंद, डीआईजी बंगला, सिंधी कॉलोनी और शाहजहानाबाद की ओर से आने वाले चार पहिया वाहन भीतरी बाजार में एंट्री नहीं कर सकेंगे. भारत टॉकीज की ओर से बाजार में प्रवेश करने वाले सभी दो पहिया वाहन सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान में पार्क किए जा सकेंगे. और संगम टॉकीज की ओर से सब्जी मंडी होते हुए आने वाले चार पहिया और तीन पहिया वाहन सब्जी मंडी परिसर में पार्क किए जा सकते हैं.

मल्टी-लेवल पार्किंग

लखेरा पुरा, रंजन पेन कॉर्नर, इतवारा, मारवाड़ी रोड और इब्राहिमपुरा से चौक बाजार की ओर किसी भी चार पहिया या तिपहिया वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी. इन वाहनों को सरस्वती प्रकाशन के पास स्थित मल्टी-लेवल पार्किंग और सदर मंजिल के पास स्थित पार्किंग में पार्क किया जाएगा. चौक बाजार में भीड़भाड़ होने की स्थिति में, दो पहिया वाहनों को भी सरस्वती प्रकाशन के पास स्थित मल्टी-लेवल पार्किंग में पार्क किया जाएगा.

इसके अलावा वंदे मातरम चौराहे से मार्केट नंबर 10 तक वन-वे रूट स्थापित किया गया है. न्यू मार्केट में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, रंगमहल चौराहे से टीटी नगर की ओर रूट डायवर्ट किया जाएगा. एमपी नगर और बैरागढ़ में मल्टी-लेवल पार्किंग और अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं.