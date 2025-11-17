भोपाल में पूरी तरह बदली यातायात व्यवस्था, जान लें इज्तिमा का अंतिम दिन का ट्रैफिक प्लान; घर से बाहर निकलने से पहले

News Traffic Plan In Bhopal: राजधानी भोपाल में इज्तेमा के आखिरी दिन उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. देश-विदेश से विशेष दुआ-ए-खास के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने यातायात व्यवस्था में पूरी तरह से बदलाव किया है. सुबह 4 बजे से शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसलिए घर से निकलने से पहले इन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ लें ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके.

भोपाल में पूरी तरह बदली यातायात व्यवस्था

दरअसल, भोपाल के ईंटखेड़ी मैदान में चल रहा चार दिवसीय आलमी तब्लीगी इज्तेमा अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है. इज्तेमा के आखिरी दिन ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है और भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. खास दुआ-ए-खास के लिए देश-विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने यातायात व्यवस्था में पूरी तरह से बदलाव किया है. इस बीच हजारों की संख्या में जमातियों के रवाना होने से पहले शहर में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है.

जान लें इज्तिमा का अंतिम दिन का ट्रैफिक प्लान

सुबह 4 बजे से शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ते हैं. सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त बैरिकेडिंग और डायवर्जन लगाए गए हैं. दुआ-ए-खास सुबह 10:00 बजे शुरू होकर दोपहर 1:00 बजे तक जारी रहेगी. इसके बाद जमातियों की रवानगी शुरू होगी. 23 देशों से आए श्रद्धालु और 1300 से ज़्यादा जमात हैं. लाखों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं. पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लगभग 5 हज़ार पुलिसकर्मियों ने यातायात व्यवस्था संभाल ली है. पुलिस ने प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी है.

