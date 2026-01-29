बीटिंग द रिट्रीट समारोह को लेकर भोपाल में बदलेगा ट्रैफिक, शाम 4 से 7 बजे तक इस रूट पर जाने से बचें

Bhopal News: भोपाल में आज 29 जनवरी 2026 को बीटिंग द रिट्रीट समारोह के अवसर पर ट्रैफिक रूट डायवर्टेड रहेंगे. ये रूट डायवर्जन शाम 4 से 7 बजे तक रहेगा. भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम (लाल परेड मैदान) में ‘बीटिंग द रिट्रीट’ कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसको लेकर भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक मैनेजमेंट और पार्किंग व्यवस्था तय की है. जानिए आज शहर के कौन-कौन से रूट रहेंगे प्रभावित.

इन रूट पर जाने से बचें

29 जनवरी शाम 4 बजे से 7 बजे तक रोशनपुरा से कंट्रोल रूम और लिली टॉकीज तक यातायात प्रभावित रहेगा. इस दौरान कमर्सियल और भारी वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी जिससे शहर की आम जनता को परेशानी न हो और बीटिंग द रिट्रीट समारोह सुचारू रूप से संपन्न हो सके. भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि वे अपने और अन्य नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

समारोह स्थल पर पार्किंग व्यवस्था

मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पर पार्किंग व्यवस्था पर भी चेंज किया गया है. समारोह के लिए VVIP होल्ड करने वाले पासधारी रिसेप्शन गेट से प्रवेश करेंगे और मंच के पीछे स्थित वीआईपी पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर सकेंगे. वहीं सामान्य दर्शक समारोह के लिए विजय द्वार से एंट्री करेंगे. जो दर्शक कार से आ रहे उनकी पार्किंग मंच के बाएं ओर स्टैच्यू तिराहे के पास अलॉट की गई है वहीं बाइक से आने वालों के लिए पार्किंग डीआईजी कार्यालय के पास तय की गई है.

दिल्ली के अलावा सिर्फ भोपाल में समारोह

बेहद कम लोगों को पता है कि बीटिंग द रिट्रीट समारोह दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित की जाती है. ये कार्यक्रम बाकी देश के किसी कोने में नहीं आयोजित की जाती है. बीटिंग द रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के साथ किया जाता है जहां पुलिस ब्रास बैण्ड के साथ हिन्दी और अंग्रेजी क्लासिकल, और देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति देते हैं. भोपाल में ये आयोजन लगभग 76 साल से आयोजित किया जा रहा है. जहां इस शानदार संगीतमय प्रस्तुति को देखने के लिए दर्शक भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचते हैं.

