यात्रियों को नई सुविधा: ट्रेन स्टाफ की वर्दी में होगा क्यूआर कोड, जानिए क्या मिलेगा फायदा

Railway Vendor Uniform: भारतीय रेलवे अब यात्रियों को एक और नई सुविधा देने जा रहा है. ट्रेन में यात्रा के दौरान अक्सर खाने-पीने की चीजों का पैसा कई बार यात्रियों से ज्यादा ले लिया जाता है. इस परेशानी से अब यात्रियों को निजात मिलने वाली है. क्योंकि अब ट्रेन स्टाफ की वर्दी में क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिसमें खाने-पीने की चीजों की रेट लिस्ट होगी, इसके अलावा डिजिटल पेमेंट की भी सुविधा इसमें दी जाएगी, ताकि यात्रियों से किसी भी तरह से मनमानी कीमत न वसूली जाए. आईआरसीटीसी ट्रेन में क्यूआर कोड की यह सुविधा शुरू करने जा रहा है.

वर्दी में लगा होगा क्यूआर कोड

बताया जा रहा है कि क्यूआर कोड यात्रियों की वर्दी में लगाया जाएगा, जिसे स्कैन करते ही यात्रियों के पास ट्रेन में बिकने वाली खाने-पीने की चीजों की जानकारी के साथ उनकी रेट लिस्ट भी आ जाएगी. इसी कोड से किसी भी सामान का डिजिटल पेमेंट भी किया जा सकता है. यानि अगर कोई वेंडर ज्यादा पैसे मांगता तो उसे पकड़ा जा सकता है. आईआरसीटीसी की तरफ से बताया गया कि ट्रेनों में पारदर्शिता बढ़ाने और ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायतों को खत्म करने के उद्देश्य से यह सुविधा शुरू की जा रही है, जिसका लाभ सभी यात्री उठा सकते हैं. इस सुविधा से यात्री यह आसानी से जान सकेंगे कि खाने-पीने की चीजों का ट्रेन में रेट क्या चल रहा है.

भोपाल रेल मंडल से शुरुआत

भोपाल रेल मंडल की ट्रेनों से इस सुविधा की शुरुआत होने जा रही है. योजना के मुताबिक सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे और कोंकण रेलवे का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है, जिसे आगे चलकर देशभर की ट्रेनों में विस्तारित कर दिया जाएगा. यानि आगे जाकर सभी ट्रेनों में इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. इस सुविधा का इस्तेमाल यात्री अपनी सफर के दौरान किसी भी वक्त कर सकेंगे यह भी फायदा होगा.

इन ट्रेनों से शुरुआत

फिलहाल इस सुविधा की शुरुआत वंदे भारत और राजधानी जैसी सुपरफॉस्ट ट्रेनों में की जा रही है. जहां ट्रेन में काम करने वाले स्टॉफ को नेवी ब्लू जैकेट दी जाएगी, जिसमें यात्रियों के लिए क्यूआर कोड की सुविधा के साथ-साथ हेल्पलाइन नंबर भी होगा ताकि किसी भी स्थिति में उस नंबर पर काल किया जा सकेगा. वहीं दूसरी ट्रेनों में तैनात कर्मचारियों को हल्के नीले रंग की टी-शर्ट दी जाएगी, जहां सभी पर क्यूआर कोड का होना जरुरी है. क्यूआर कोड ट्रेन में काम करने वाले सभी वेंडर की वर्दी पर होगा. जिसमें ट्रेन के अंदर बिकने वाली खाने-पीने की चीजों की पूरी जानकारी होगी.

