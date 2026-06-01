MP में 1 जून से शुरू हो रही ट्रांसफर पॉलिसी, जानिए 15 दिन तक कैसे होंगे तबादले

Madhya Pradesh Transfer Policy: मध्य प्रदेश में आज से तबादलों का दौर शुरू हो रहा है. जहां 1 से 15 जून तक अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे. मोहन कैबिनेट ने पिछली बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी थी. हालांकि पिछली बार जब ट्रांसफर पॉलिसी लागू हुई थी. तब 30 दिनों तक समय सीमा तय की गई थी. लेकिन इस बार 15 दिनों तक ही ट्रांसफर होंगे. आज से सभी विभाग स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर अधिकारी और कर्मचारियों के ट्रांसफर करेंगे. हालांकि शिक्षा विभाग के लिए इस बार पॉलिसी अलग रहेगी.

1 जून से जारी होंगे ट्रांसफर पॉलिसी

20 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में तबादला नीति को मंजूरी दी गई थी. इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 मई को साल 2026 की तबादला नीति जारी की थी. विभागों को नौ दिनों के भीतर सभी तैयारियां पूरी कर स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए थे. अब नई नीति के आधार पर विभिन्न विभाग अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर सकेंगे. प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने 5 जून तक आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों के तबादले करने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद जिलों में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों ने स्थानांतरण संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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पति-पत्नी को फायदा

सरकार ने कुछ मामलों को सामान्य तबादला नीति के दायरे से बाहर रखा है. इसमें पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने तथा पति या पत्नी की गंभीर बीमारी के आधार पर किए जाने वाले तबादले शामिल हैं. ऐसे मामलों पर अलग से विचार किया जाएगा. तबादला प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग सहित कई अन्य विभागों ने जिलों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी तलब की है. वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम ने संविदा पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 जून तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

तीन साल काम करना होगा

नई व्यवस्था के तहत प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कार्यपालिक अधिकारियों को एक ही जिले में तीन साल पूरा होने पर जिले से बाहर स्थानांतरित किया जा सकेगा. वहीं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का भी एक स्थान पर तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि पूरी होने पर तबादला किया जा सकता है. हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि तीन साल की अवधि तबादले की अनिवार्य शर्त नहीं होगी. प्रशासनिक जरूरतों और कार्य निष्पादन के आधार पर इससे पहले भी स्थानांतरण किए जा सकते हैं. तबादला नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी पिछले वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं कर पाया है, तो उसका तबादला तय अवधि से पहले भी किया जा सकता है. ऐसे मामलों को प्रशासनिक आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी.

15 जून तक होंगे ट्रांसफर

राज्य सरकार की नई तबादला नीति लागू होने के साथ ही प्रदेशभर के विभागों में स्थानांतरण का दौर शुरू हो गया है. आगामी 15 जून तक विभाग स्वीकृत नियमों और निर्धारित सीमा के अनुसार तबादला आदेश जारी कर सकेंगे. इससे लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यस्थल में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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