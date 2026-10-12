/दिवाली-छठ पर घर जाना होगा आसान: भोपाल से बिहार के लिए चल रही ये स्पेशल ट्रेनें, बीना-इटारसी-विदिशा के यात्रियों को भी राहत, देखें रूट्स और शेड्यूल

भोपाल से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दानापुर के बीच एक स्पेशल ट्रेन (ट्रेन नंबर 01667) चलाई जा रही है, जो आज से शुरू हो गई है. यह ट्रेन 12 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सप्ताह में दो दिन सोमवार और शुक्रवार को रानी कमलापति स्टेशन से रवाना होगी. इसके अलावा रीवा–रानी कमलापति के बीच अक्टूबर और नवंबर में स्पेशल ट्रेन चलेगी. रीवा–डॉ. अंबेडकर नगर के बीच भी पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी. भोपाल, बीना, इटारसी, विदिशा समेत कई स्टेशनों पर ठहराव होगा.