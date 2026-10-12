/दिवाली-छठ पर घर जाना होगा आसान: भोपाल से बिहार के लिए चल रही ये स्पेशल ट्रेनें, बीना-इटारसी-विदिशा के यात्रियों को भी राहत, देखें रूट्स और शेड्यूल

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दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने भोपाल मंडल से स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है और बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है. भोपाल, नर्मदापुरम, इटारसी, जबलपुर और कटनी समेत मध्य प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरने वाली इन पूजा स्पेशल ट्रेनों से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. इससे यात्रियों को त्योहारी सीजन में घर जाना आसान हो जाएगा.
भोपाल से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दानापुर के बीच एक स्पेशल ट्रेन (ट्रेन नंबर 01667) चलाई जा रही है, जो आज से शुरू हो गई है. यह ट्रेन 12 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सप्ताह में दो दिन सोमवार और शुक्रवार को रानी कमलापति स्टेशन से रवाना होगी. इसके अलावा रीवा–रानी कमलापति के बीच अक्टूबर और नवंबर में स्पेशल ट्रेन चलेगी. रीवा–डॉ. अंबेडकर नगर के बीच भी पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी. भोपाल, बीना, इटारसी, विदिशा समेत कई स्टेशनों पर ठहराव होगा.
भोपाल-दानापुर स्पेशल ट्रेन का रूट
भोपाल से दानापुर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन (ट्रेन नंबर 01667) सप्ताह में दो दिन सोमवार और शुक्रवार को रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर 2.25 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9.15 बजे दानापुर पहुंचेगी. यह ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से चलकर इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज छौंकी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय) होते हुए दानापुर पहुंचेगी.
भोपाल-दानापुर स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल
दानापुर से भोपाल स्पेशल ट्रेन का रूट
दानापुर से रानी कमलापति वापसी में यह ट्रेन (ट्रेन नंबर 01668) सप्ताह में दो दिन हर मंगलवार और शनिवार को दानापुर से रवाना होगी. दानापुर से ट्रेन सुबह 11.20 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10.50 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी. यह कुल 11 राउंड ट्रिप पूरी करेगी. वापसी में यह ट्रेनआरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय), मिर्जापुर, प्रयागराज छौंकी, सतना, मैहर, जबलपुर, इटारसी, नर्मदापुरम स्टेशनों पर रुकेगी.
टिकट बुकिंग और अन्य स्पेशल ट्रेनें
इसके अलावा रीवा से रानी कमलापति और रीवा से डॉ. अंबेडकर नगर के बीच भी अक्टूबर और नवंबर महीने में विशेष पूजा ट्रेनें संचालित की जा रही हैं. यात्री इन ट्रेनों में अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्रों पर जाकर एडवांस टिकट बुकिंग करा सकते हैं.