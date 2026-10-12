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दिवाली-छठ पर घर जाना होगा आसान: भोपाल से बिहार के लिए चल रही ये स्पेशल ट्रेनें, बीना-इटारसी-विदिशा के यात्रियों को भी राहत, देखें रूट्स और शेड्यूल

त्योहारी सीजन में रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है और दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर भोपाल मंडल से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से बिहार के दानापुर के बीच आज से स्पेशल ट्रेन का परिचालन शु्रू हो गई है. इसके अलावा अन्य कई ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, जिनका टिकट यात्री रेलवे काउंटर और IRCTC की वेबसाइट से बुक कर सकेंगे.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 12, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 03:03 PM IST
दिवाली-छठ पर घर जाना होगा आसान: भोपाल से बिहार के लिए चल रही ये स्पेशल ट्रेनें, बीना-इटारसी-विदिशा के यात्रियों को भी राहत, देखें रूट्स और शेड्यूल

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