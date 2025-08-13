आजादी के जश्न में शामिल हुआ वक्फ बोर्ड, MP की सभी संपत्तियों पर तिरंगा फहराने का आदेश
आजादी के जश्न में शामिल हुआ वक्फ बोर्ड, MP की सभी संपत्तियों पर तिरंगा फहराने का आदेश

Independence Day 2025: मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत, वक्फ बोर्ड की सभी 15,000 से ज़्यादा संपत्तियों और कार्यालयों में तिरंगा फहराया जाएगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 13, 2025, 04:32 PM IST
आजादी के जश्न में शामिल हुआ वक्फ बोर्ड, MP की सभी संपत्तियों पर तिरंगा फहराने का आदेश

MP Waqf Board Order Issued: छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने के निर्देश दिए गए हैं. इस आदेश के तहत, राज्य में स्थित वक्फ बोर्ड की सभी 15,000 से ज़्यादा संपत्तियों पर तिरंगा फहराया जाएगा. इसके साथ ही बोर्ड के सभी कार्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय पर्व के प्रति सम्मान व्यक्त करना और देशवासियों को स्वतंत्रता की वर्षगांठ की शुभकामनाएं देना है.

सभी वक्फ संपतियों पर फहराया जाएगा तिरंगा 
दरअसल, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा. इस अवसर पर वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों पर ध्वजारोहण किया जाएगा और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी जाएंगी. इसके साथ ही, वक्फ बोर्ड के सभी कार्यालयों में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

सीएम मोहन ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर तिरंगा झंडा फहराया.सीएम ने तिरंगे के साथ सेल्फी ली और आम जनता से इस अभियान में शामिल होने की अपील की. सीएम मोहन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'हर घर तिरंगा' अभियान आज हर भारतीय के गौरव और सम्मान का प्रतीक बन गया है. पूरे देश में देशभक्ति का उत्साह चरम पर है. मैंने भी आज अपने आवास पर तिरंगा फहराया है. आइए, हम सब हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें और शान से तिरंगा फहराएं.

मंदिर परिसर में तिरंगामय हुआ माहौल
वहीं दूसरी ओर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो के कंदरिया महादेव पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में आज देशभक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला. स्कूली बच्चों ने विशाल मानव श्रृंखला बनाकर भव्य तिरंगे की आकृति बनाई, जिसके माध्यम से उन्होंने "हर घर तिरंगा" अभियान का संदेश दिया.

रिपोर्ट- दीपक द्विवेदी

;