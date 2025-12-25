MP में पकड़ा गया 25 टन सुपारी से भरा ट्रक, कर्नाटक से दिल्ली जा रहा था, 70 लाख है कीमत

Bhopal News: रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज के नजदीक नेशनल हाईवे-46 सुपारी से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है. बताया जा रहा है कि यह ट्रक कर्नाटक से दिल्ली की तरफ जा रहा था. लेकिन बिना टैक्स चुकाए ही यह आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद ट्रक को जब्त कर लिया गया. इसमें लगभग 25 टन सुपारी भरी हुई थी, जिसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है. ट्रक ड्राइवर इस सुपारी से जुड़ा कोई भी वैध बिल पेश नहीं कर सका, ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई. वहीं मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

कर्नाटक के चित्रदुर्ग से हुआ था लोड

बताया जा रहा है कि सुपारी से भरा यह ट्रक कर्नाटक के चित्रदुर्ग में लोड किया गया था और इसे दिल्ली ले जाया जा रहा था. सीजीएसटी की टीम ने ट्रक को जब्त कर वाहन मालिक को सूचना दे दी है. सुपारी से भरे ट्रक में किसी तरह का कोई बिल नहीं था. इसका नंबर एचआर-38 एबी 2404, इसकी जानकारी पहले से ही पुलिस टीम को मिल गई थी, ऐसे में औबेदुल्लागंज के पास ट्रक को रोककर यह कार्रवाई की गई है. यह सुपारी दिल्ली जा रही थी, ऐसे में फिलहाल इस मामले में पुलिस भी जानकारी जुटा रही है. क्योंकि सुपारी की कीमत भी ज्यादा है, पहली नजर में यह मामला जीएसटी की चोरी का ही लग रहा है.

कर्नाटक में सुपारी का अच्छा खासा उत्पादन होता है, ऐसे में सुपारी का उत्तर भारत की तरफ से भेजा जाता है. लेकिन सुपारी पर जीएसटी की सभी प्रक्रिया का पालन किया जाता है. लेकिन जब यह ट्रक एमपी की बॉर्डर में आया तो यह कार्रवाई हुई है, क्योंकि ट्रक वाले के पास किसी तरह का बिल नहीं था, ऐसे में इस ट्रक को फिलहाल थाने में जब्त किया गया है, जबकि आगे की कार्रवाई जारी है.

एमपी पुलिस मामले की जानकारी जुटी रही है, क्योंकि सुपारी की कीमत 70 लाख रुपए है, ऐसे में इसमें बड़ी टैक्स चोरी की संभावना जाहिर की जा रही है. ऐसे में इस मामले में आगे और जानकारी सामने आ सकती है.

