मॉडल ट्विशा के पति समर्थ सिंह पर पुलिस ने रखा इनाम, FIR के बाद से है फरार, कसा शिकंजा

Twisha Husband Samarth Singh: ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में भोपाल पुलिस ने एक और बड़ा एक्शन लिया है. ट्विशा के फरार पति समर्थ सिंह पर भोपाल पुलिस ने 10000 रुपए का ईनाम घोषित किया है. वहीं उसके पासपोर्ट निरस्तीकरण के लिए भी प्रक्रिया शुरू की गई है. एफआईआर के बाद से ही ट्विशा का पति समर्थ सिंह फरार बताया जा रहा है. जबकि उसने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी भी लगाई थी. घटना के सात दिन बाद भी मृतक के परिजनों ने ट्विशा का शव लेने से इंकार किया है. जिसके बाद से अब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है.

समर्थ सिंह का पासपोर्ट भी होगा निरस्त

बताया जा हा है कि भोपाल में जोन-2 के डीसीपी विकास सहवाल की तरफ से समर्थ सिंह पर ईनाम घोषित किया गया है. जबकि पासपोर्ट निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. ताकि उसके विदेश भागने की संभावना खत्म की जा सके. पुलिस लगातार उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है. समर्थ सिंह को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जो मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी तलाश कर रही हैं. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन इस केस को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहा है.

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ट्विशा के परिजनों ने नहीं लिया शव

ट्विशा के परिजनों ने अब तक उसका शव नहीं लिया है. वह उसका पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराने की मांग कर रहे हैं. वहीं इस हाई-प्रोफाइल मामले को लेकर यह चर्चा भी तेज हो गई है कि जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है. अभी तक इस संबंध में आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. घटना के बाद ट्विशा शर्मा का आखिरी चैट भी वायरल हुआ है. जिसमें उसने अपनी सहेली से बात की थी.

बता दें कि भोपाल में रिटायर्ड जज के परिवार से जुड़े इस मामले ने पूरे भोपाल में सनसनी फैला दी है. ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत और उसके बाद पति का फरार होना कई सवाल खड़े कर रहा है. दूसरी तरफ ट्विशा के परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं. उन्होंने मामले में भोपाल में सीएम हाउस के बाहर भी प्रदर्शन किया है. घटना के बाद भोपाल पुलिस ने मामले में एसआईटी का गठन भी किया है.

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