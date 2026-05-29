Twisha Death Case: गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश करेगी CBI, मांगेगी रिमांड, लंबी पूछताछ के बाद हुई थी गिरफ्तारी

Twisha Sharma Death Case Update: भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरफ्तार रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा. उन पर मामले से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है. इससे पहले सीबीआई ने मामले में जांच तेज करते हुए गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की. सीबीआई की टीम सुबह गिरिबाला सिंह के घर पहुंची. अधिकारियों ने वहां करीब सात घंटे तक पूछताछ की. लंबी पूछताछ के बाद शाम 5 बजे के करीब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद CBI गिरिबाला सिंह को लेकर मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MANIT) पहुंची, यहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया. मेडिकल जांच पूरी होने के बाद उन्हें भोपाल स्थित सीबीआई कार्यालय ले जाया गया.

इस हाई-प्रोफाइल मामले में सीबीआई लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है और सबूतों के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. वहीं बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी. हाई कोर्ट ने देर रात 17 पन्नों का आदेश जारी किया. इसमें कहा गया कि मामले की गंभीरता, सबूतों और जांच की स्थिति को देखते हुए आरोपी पक्ष को राहत देना उचित नहीं था. गुरूवार को जांच के दौरान CBI ने गिरिबाला सिंह के आवास पर हाई-इंटेंसिटी वाले 3D कैमरे लगाए, ताकि पूरे परिसर की 360 डिग्री रिकॉर्डिंग की जा सके. आस-पास के स्थानों को भी स्कैन किया गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अपराध स्थल किसी पड़ोसी के घर की छत या बालकनी से दिखाई देता है या नहीं.

12 मई को हुई थी ट्विशा की मौत

बता दें कि, 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी. उसके ससुराल वालों का दावा है कि यह आत्महत्या थी, जबकि उसके मायके वालों ने उसके पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. 24 मई को AIIMS दिल्ली की एक टीम ने AIIMS भोपाल में ट्विशा के शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम किया. इसके बाद उसी शाम भदभदा श्मशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उसके भाई मेजर हर्षित शर्मा ने चिता को मुखाग्नि दी.

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