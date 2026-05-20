ट्विशा शर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मौत की वजह आई सामने; शरीर पर कई चोट के निशान

Twisha Sharma Autopsy Report: मॉडल ट्विशा शर्मा की भोपाल मेंसंदिग्ध मौत के मामले में सस्पेंस अब भी बना हुआ है और इस केस में हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं. अब ट्विशा की ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ट्विशा के शरीर पर कोई चोट का जिक्र है और साथ ही मौत की वजह भी सामने आई है. 33 वर्षीय ट्विशा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकला है कि उनकी मौत का कारण 'लिगेचर से लटकना (फांसी लगाने से) था. साथ ही, रिपोर्ट में उनके शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर चोट के कई निशान भी दर्ज किए गए हैं, जो किसी भारी चीज से लगी चोटों के कारण हुए थे.

रिपोर्ट के अनुसार, गर्दन के ऊपरी तीसरे हिस्से के चारों ओर तिरछी दिशा में जाता हुआ दोहरी लाल रंग की बनावट वाला एक लिगेचर निशान पाया गया. इस निशान के नीचे की त्वचा को सूखा, कठोर और सुखे पेपर जैसा (Parchmentized) बताया गया है, जबकि गर्दन के पिछले हिस्से पर यह लिगेचर निशान अधूरा था. रिपोर्ट में एस्फिक्सिया (सांस रुकने) के अनुरूप कई लक्षण भी दर्ज किए गए, जिनमें चेहरे पर रक्त जमाव, कानों और नाखूनों का नीला पड़ना और दाईं आंख में पेटेकियल ब्लीडिंग शामिल हैं. AIIMS भोपाल के फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग में किए गए इस ऑटोप्सी में बताया गया है कि 12 मई की रात करीब 10:26 बजे ट्विशा अपने घर की छत पर एक जिमनास्टिक रिंग की रस्सी से लटकी हुई मिली थीं. आधी रात के कुछ ही समय बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था.

शरीर के इन अंगों पर चोट के निशान

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ANI की रिपोर्ट के अनुसार, लिगेचर की चोटों के अलावा, शव परीक्षण में शरीर के अन्य हिस्सों पर भी कई घातक चोटें दर्ज की गईं. इनमें गर्दन के बाईं ओर खरोंचें, बाईं ऊपरी बांह, बाईं कलाई, दाहिनी कलाई और दाहिनी अनामिका उंगली पर नील के निशान, साथ ही खोपड़ी के नीचे बाईं ओर के अग्रपार्श्व क्षेत्र में 2 सेमी X 2 सेमी का एक छोटा सा घाव शामिल था. आंतरिक परीक्षण के दौरान, डॉक्टरों को लिगेचर के निशान के नीचे ऊतकों में दो छोटे-छोटे नील के धब्बे मिले. फेफड़ों में 'टार्डियू के धब्बेट दिखाई दिए, जो आमतौर पर दम घुटने से जुड़े लक्षण होते हैं. मस्तिष्क, फेफड़ों और पेट की परत में भी रक्त जमाव पाया गया.

फांसी से हुई मौत, लेकिन चोट के निशान...

रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया कि गर्भाशय का आकार बढ़ा हुआ था और उसमें लाल-भूरे रंग का आसानी से टूटने वाला ऊतक मौजूद था, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसमें डेसीडुल डिश्यू (decidual tissue) रह गया था. इसमें यह भी जिक्र किया गया था कि उसकी मृत्यु से एक हफ्ता पहले ही उसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) करवाया गया था. मेडिकल बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौत का कारण फांसी लगाना था लेकिन, शरीर पर मौजूद अन्य चोटें साधारण प्रकार की थीं और मृत्यु से पहले लगी थीं. ये चोटें किसी भारी से लगी चोटों जैसी प्रतीत होती हैं.

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि खून, विसरा, नाखून के टुकड़े और बालों के सैंपल सुरक्षित रख लिए गए हैं और उन्हें टॉक्सिकोलॉजी और DNA जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा गया है, ताकि नशे की संभावना को खारिज किया जा सके और आगे की जांच में मदद मिल सके.

समर्थ सिंह की तलाश में जुटी है पुलिस

इस बीच, पुलिस ने बताया कि एक विशेष जांच दल (SIT) और स्थानीय टीमें इस मामले में आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी हैं. ANI से बात करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश कश्यप कौल ने कहा, 'लुकआउट नोटिस के संबंध में DCP कार्यालय, भोपाल कमिश्नरेट और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के साथ आवश्यक पत्र भेजे गए हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'हमारी SIT टीम, स्थानीय टीमों के साथ मिलकर पूरी तरह से सक्रिय है. हम तकनीकी माध्यमों और मानवीय स्रोतों, दोनों से जानकारी जुटा रहे हैं. DCP ने इनाम की भी घोषणा की है.' पुलिस ने इससे पहले इस मामले के मुख्य आरोपी समर्थ सिंह की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी.

ट्विशा की सास ने लगाए गंभीर आरोप

इस मामले में तब एक नया मोड़ आया, जब ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने आरोप लगाया कि अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में पता चलने के बाद मृतका के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया था और उन्होंने दावा किया कि ट्विशा प्रेग्नेंसी को खत्म करवाने की जिद कर रही थी. उन्होंने बताया, '17 तारीख को जैसे ही उसे अपनी प्रेग्नेंसी की पुष्टि हुई, उसका पूरा रवैया बदल गया. उसने साफ कह दिया कि वह इस बच्चे को नहीं रखना चाहती. बाद में ट्विशा ने MTP करवा लिया.' उन्होंने आगे दावा किया कि गर्भपात के बाद उनका बेटा समर्थ सिंह भावनात्मक रूप से काफी परेशान था और जोर देकर कहा कि परिवार के खिलाफ चल रहे इस मामले में कोई दम नहीं है.

ट्विशा की सास के बयान पर पिता का बयान

हालाकि, ट्विशा के पिता नव निधि शर्मा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और गिरिबाला सिंह पर यह आरोप लगाया कि अग्रिम जमानत पर बाहर रहते हुए वह सार्वजनिक रूप से उनकी बेटी के चरित्र को बदनाम कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया, 'यह महिला इस समय अग्रिम जमानत पर बाहर है और वह उस जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रही है. वह मीडिया के सामने आकर और इस तरह सार्वजनिक रूप से मृतका के चरित्र को बदनाम करके कानून का उल्लंघन कर रही है.' उन्होंने तुरंत दूसरा पोस्टमॉर्टम करवाने की भी मांग की और सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच की मांग की.

12 मई को फंदे से लटकी पाई गई थीं ट्विशा

नोएडा की रहने वाली पूर्व मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी पाई गई थी. उनकी शादी महज पांच महीने पहले दिसंबर 2025 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी, जिनकी मां गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज हैं. ट्विशा के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना, क्रूरता और हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है. एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी बताई गई है, लेकिन शरीर पर मौत से पहले की चोटों के निशान मिलने से मामला और पेचीदा हो गया है. वर्तमान में इस चर्चित मामले की जांच एसआईटी (SIT) कर रही है और मुख्य आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.