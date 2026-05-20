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ट्विशा शर्मा केस में पुलिस ने परिवार को लिखी चिट्ठी, मोर्चरी में रखे शव को लेकर बताई ये गंभीर बात

Twisha Sharma Case: मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के बाद परिवार लगातार दूसरे पोस्टमॉर्टम की मांग कर रहा है, लेकिन इस बीच भोपाल पुलिस ने ट्विशा के पिता को चिट्ठी लिखकर कहा है कि शव सड़ना शुरू हो सकता है, क्योंकि भोपाल एम्स (AIIMS) में अल्ट्रा-लो टेंपरेचर वाली स्टोरेज सुविधा उपलब्ध नहीं है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: May 20, 2026, 03:39 PM IST
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ट्विशा शर्मा केस में पुलिस ने परिवार को लिखी चिट्ठी, मोर्चरी में रखे शव को लेकर बताई ये गंभीर बात

Twisha Sharma Case: मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के बाद परिवार लगातार दूसरे पोस्टमॉर्टम की मांग कर रहा है, लेकिन इस बीच भोपाल पुलिस ने ट्विशा के पिता को चिट्ठी लिखी है और मोर्चरी में रखने शव को लेकर गंभीर बात बताई है. भोपाल पुलिस ने औपचारिक रूप से उनके पिता को पत्र लिखकर कहा है कि शव सड़ना शुरू हो सकता है, क्योंकि भोपाल एम्स (AIIMS) में अल्ट्रा-लो टेंपरेचर वाली स्टोरेज सुविधा उपलब्ध नहीं है. बता दें कि नोएडा की रहने वाली ट्विशा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं. इसके बाद ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह (रिटायर्ट जज) के खिलाफ कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है.

भोपाल के कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर की तरफ से 20 मई को जारी एक पत्र में ट्विशा शर्मा के पिता नव निधि शर्मा को सूचित किया कि 13 मई को किए गए पोस्टमॉर्टम के बाद से ही ट्विशा का शव मुर्दाघर में रखा हुआ है. पत्र में बताया गया है कि शव को वर्तमान में AIIMS भोपाल के मुर्दाघर में -4°C तापमान पर रखा गया है.

एम्स भोपाल में नहीं है -80 डिग्री फ्रीज वाली सुविधा

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AIIMS भोपाल के फोरेंसिक मेडिसिन और पैथोलॉजी विभाग से 18 मई को प्राप्त एक संदेश का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा कि अस्पताल ने चेतावनी दी थी कि शव को सड़ने से बचाने के लिए आदर्श रूप से -80°C तापमान पर संरक्षित किया जाना चाहिए. लेकिन, संस्थान में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने पत्र में कहा, 'शव को फिलहाल AIIMS भोपाल के मुर्दाघर में -4°C तापमान पर रखा गया है. AIIMS भोपाल के FMP विभाग ने बताया है कि शव को सड़ने से बचाने के लिए उसे -80°C तापमान पर रखा जाना चाहिए और यह सुविधा AIIMS भोपाल में उपलब्ध नहीं है.'

ये भी पढ़ें- ट्विशा शर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मौत की वजह आई सामने; शरीर पर कई चोट के निशान

परिवार कर रहा फिर पोस्टमॉर्टम करना की मांग

यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है, जब ट्विशा की मौत से जुड़े हालात को लेकर उनके परिवार और जांचकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. उनके परिवार ने शव को सुरक्षित रखने की मांग की है और दूसरी बार पोस्टमॉर्टम कराने की भी मांग की है. उनका आरोप है कि पहले पोस्टमॉर्टम में कई विसंगतियां थीं और पुलिस जांच में भी लापरवाही बरती गई है.

पुलिस को नहीं है दोबारा पोर्टमॉर्टम से आपत्ति

हालांकि, पुलिस ने पत्र में फिर दोहराया कि उन्हें दोबारा पोस्टमॉर्टम करवाने पर 'कोई आपत्ति नहीं' है. साथ ही, SHO ने चेतावनी दी कि ट्विशा शर्मा का शव लंबे समय से मुर्दाघर में रखा हुआ है, इसलिए उसके सड़ने की पूरी संभावना है. ऐसे मे परिवार से अनुरोध किया गया है कि वे शव को ले लें.

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