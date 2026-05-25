Twisha Sharma Case: अब ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI करेगी जांच, भोपाल में दर्ज की एफआईआर

Twisha Sharma Case CBI Fir: सीबीआई ने भोपाल की ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीबीआई ने कटारा हिल्स थाने में पहले से दर्ज मामले को री-रजिस्टर करते हुए जांच शुरू की है. मामले की जांच के लिए डीएसपी निशु कुशवाहा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. यह मामला भोपाल के कटारा हिल्स इलाके का है, जहां 12 मई 2026 को ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी. सीबीआई ने BNS की धारा 80(2), 85 और 3(5) के साथ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया है.

एफआईआर से मिली जानकारी के मुताबिक, ट्विशा शर्मा की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी. मामले में सास गिरीबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को आरोपी बनाया गया है. दोनों का पता HIG-311, बाग मुगलिया एक्सटेंशन, कटारा हिल्स, भोपाल दर्ज है. शिकायत के अनुसार अतिरिक्त दहेज के रूप में करीब 2 लाख रुपये की मांग को लेकर ट्विशा पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था.

#UPDATE | The CBI has registered a case in this matter under Sections 80(2), 85, and 3(5) of the BNS, as well as Sections 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act. According to the FIR, the deceased was married to Samarth Singh on December 9, 2025. Since the marriage, allegations… https://t.co/9Rm3l9jHbQ Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) May 25, 2026

FIR में क्या-क्या जानकारी है?

एफआईआर के मुताबिक, 12 मई 2026 की रात करीब 10:20 बजे महिला की मौत की सूचना पुलिस को मिली थी. पुलिस और मेडिकल जांच में सामने आया कि महिला की मौत फांसी लगने से हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटेमॉर्टम हैंगिंग यानी जीवित अवस्था में फांसी लगाने की पुष्टि हुई है. साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान भी पाए गए, जिन्हें किसी भारी वस्तु या मारपीट से लगी चोट माना गया है. इन तथ्यों के सामने आने के बाद मामले ने और गंभीर रूप ले लिया.

केस सीबीआई को ट्रांसफर

मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की धारा 6 के तहत सहमति देते हुए केस सीबीआई को ट्रांसफर किया. इसके बाद केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 25 मई 2026 को नोटिफिकेशन जारी कर सीबीआई को पूरे मध्य प्रदेश में जांच का अधिकार दिया. अब सीबीआई इस मामले में दहेज हत्या, प्रताड़ना, साजिश और अन्य संभावित अपराधों के एंगल से जांच करेगी.

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