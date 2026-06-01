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ट्विशा शर्मा केस: CBI ने किया क्राइम सीन का रीक्रिएशन, गिरिबाला और समर्थ भी मौजूद

Twisha Sharma Case: भोपाल के ट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. सोमवार को सीबीआई की टीम ने भोपाल में समर्थ सिंह के घर पर क्राइम सीन का रीक्रिएशन किया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jun 01, 2026, 01:59 PM IST
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ट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई की जांच जारी
ट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई की जांच जारी

Twisha Sharma Case CBI Investigation: भोपाल के ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की जांच जारी है. सोमवार को गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के घर पर क्राइम सीन का रीक्रिएशन हुआ है. बताया जा रहा है कि इस दौरान सीबीआई की टीम ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह से घटना के दिन की पूरी जानकारी ली है. ट्विशा शर्मा मौत मामले में दोनों को आरोपी बनाया गया है. राज्य सरकार की सिफारिश पर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही  है. सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सीबीआई को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है.

समर्थ के घर पहुंची सीबीआई

सोमवार के दिन सीबीआई की टीम ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को लेकर घर पहुंची. ट्विशा जहां फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी. उस जगह को पहले ही सील कर दिया गया था. जहां सोमवार के दिन पूरे सीन का रीक्रिएशन किया गया है. इस दौरान ट्विशा के वजन जितना एक पुतला भी मंगाया गया था. जिसके आधार पर सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की है. इस दौरान टीम के अधिकारियों ने समर्थ और गिरिबाला सिंह से मामले में पूछताछ भी की है. दोनों को उसी जगह वापस ले जाया गया था. जहां पर ट्विशा फंदे पर लटकी मिली थी. ट्विशा की मौत के दिन क्या-क्या हुआ है. इसकी पूरी जानकारी ली जा रही है. 

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आरक्षक का वीडियो होगा अहम 

ट्विशा शर्मा केस में आरक्षक राघवेंद्र सिंह पटेल की वीडियोग्राफी भी अहम मानी जा रही है. गिरिबाला सिंह का ताला खुलने से लेकर घटनास्थल सील होने तक आरक्षक ने 34 मिनट का वीडियो बनाया था. सीबीआई को इस वीडियो से अहम जानकारी मिल सकती है. वीडियो से एजेंसी को घटनास्थल की वास्तविक स्थिति समझने मदद मिली है. सीबीआई के सीनियर अधिकारियों ने आरक्षक राघवेंद्र के इस काम की तारीफ की है और उसे पुरस्कृत किए जाने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश भी की है. इस वीडियो के जरिए सीबीआई अहम जानकारी जुटाने में लगी है. 

इसके अलावा बताया जा रहा है कि समर्थ सिंह ने ट्विशा शर्मा की मौत के बाद कहा-कहा फरारी काटी है. इसकी भी महत्वपूर्ण जानकारी सीबीआई को मिली है. वह कुछ दिनों तक भोपाल में ही रहा था. इसके बाद जबलपुर पहुंचा था. यहां समर्थ करीब 5 दिनों तक रहा था. सीबीआई इस दौरान की पूरी जानकारी जुटाने में लगी है. जिससे अहम सबूत मिल सकते हैं. 

ये भी पढ़ेंः ट्विशा शर्मा मौत केस में बढ़ा सस्पेंस, कोर्ट में लगाए 3 नए आवेदन,कॉल डिटेल्स की मांग

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