Exclusive Photo में छिपे हैं ट्विशा की मौत के संकेत? कई लोगों से पूछताछ जारी, जल्द सामने आएगी सच्चाई

Twisha Case Exclusive Photo-ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में ZEE न्यूज के हाथ उस जगह की एक खास और एक्सक्लूसिव तस्वीर लगी है, जहां यह घटना हुई थी. इस तस्वीर के सामने आने के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां बहुत एक्टिव हो गई हैं. अधिकारियों ने घटनास्थल की फिर से बारीकी से जांच शुरू कर दी है. सूत्रों का कहना है कि तस्वीर में कुछ ऐसे सुराग मिले हैं, जिससे अब इस मामले की एक नए एंगल से जांच की जा रही है. इस सिलसिले में कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है.

पति को भोपाल लेकर आई पुलिस

मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ट्विशा के पति सम्राट सिंह को देर रात जबलपुर से भोपाल लेकर आई. उन्हें सीधे भोपाल के कटारा हिल्स थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की. अधिकारियों का कहना है कि यह जांच का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और आगे की कार्रवाई इस पूछताछ के आधार पर तय होगी.

समर्थ सिंह का लाइसेंस रद्द

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह की वकालत का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसके बाद समर्थ सिंह वकालत नहीं कर पाएंगे. कानूनी प्रक्रिया के तहत यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है. पुलिस अदालत से समर्थ सिंह की रिमांड मांग सकती है.

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सास के घर पुलिस का नोटिस

जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस गुरुवार को ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह के घर पहुंची और वहां हाई कोर्ट का नोटिस चस्पा किया है. इस कार्रवाई के दौरान इलाके में काफी हलचल मच गी. पुलिस का कहना है कि वे कोर्ट के आदेशों के अनुसार काम कर रहे हैं और जांच में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. वहीं नई तस्वीर सामने आने के बाद जल्द ही नए खुलासे पुलिस जांच में हो सकते हैं.

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