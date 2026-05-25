हर दिन 17 मौतें... ट्विशा शर्मा की कहानी, स्मार्टफोन वाले समाज में आखिर क्यों नहीं बुझ रही दहेज की आग?

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा की मृत्यु केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, यह हम सबका सामूहिक अपराध है. हर बार जब हम किसी के घर में 'थोड़ी-बहुत मांग' को नजरअंदाज करते हैं, हर बार जब हम 'लड़की के घर वालों को समझौता करना ही पड़ता है' कहकर चुप हो जाते हैं, उस पल हम भी उस व्यवस्था के भागीदार बन जाते हैं.
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ट्विशा शर्मा. एक नाम. एक उम्र. एक सपना जो किसी और के लालच की भेंट चढ़ गया. दिल्ली की इस युवती की मृत्यु ने एक बार फिर उस घाव को कुरेद दिया, जिसे हम सभ्यता का आवरण ओढ़कर भूल जाना चाहते हैं. ट्विशा अकेली नहीं थी, वह उन हजारों स्त्रियों की प्रतिनिधि है, जो हर साल इस देश में दहेज की बलिवेदी पर होम हो जाती हैं, जिनकी चीखें चारदीवारियों में दफन हो जाती हैं और जिनकी मृत्यु की खबर तीसरे पन्ने पर सिमट जाती है.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़े किसी शोकगीत से कम नहीं. वर्ष 2022 की Crime in India रिपोर्ट के अनुसार देशभर में दहेज हत्या के 6,450 मामले दर्ज हुए यानी प्रतिदिन लगभग 17 महिलाएं इस कारण अपनी जान गंवाती हैं. दहेज उत्पीड़न की धारा 498A के अंतर्गत 1,31,201 मामले रजिस्टर हुए. दहेज से संबंधित आत्महत्याएं हजारों में हैं, जो प्रायः स्वाभाविक मृत्यु या दुर्घटना के रूप में दर्ज हो जाती हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान में यह संख्या सबसे भयावह है. लेकिन, इन संख्याओं के पीछे एक और क्रूर सत्य छिपा है, अपराधियों की सजा दर अत्यंत निम्न है. न्याय की प्रतीक्षा में वर्षों बीत जाते हैं और तब तक परिवार या तो थक जाते हैं या दबा दिए जाते हैं.
दहेज की जड़ें केवल आर्थिक लोभ में नहीं हैं, यह एक सोच है, एक मानसिकता है जो स्त्री को मनुष्य नहीं, सौदे की वस्तु मानती है. जब एक लड़की के जन्म पर पिता का पहला विचार यह हो कि 'इसकी शादी पर कितना लगेगा,' तो वह पल ही उस बच्ची की मनोवैज्ञानिक पराधीनता का प्रारंभ होता है. मध्यवर्गीय परिवारों में दहेज अक्सर स्नेहपूर्ण उपहार का मुखौटा पहनकर आता है, लेकिन जब वही उपहार मांग बन जाता है और मांग पूरी न हो तो ताने, मारपीट और अंततः मृत्यु, तब वह परंपरा नहीं, अपराध है.
इस अंधेरे में मीडिया की भूमिका एक दीपक की तरह हो सकती है और कभी-कभी होती भी है. ट्विशा शर्मा के मामले ने इसलिए राष्ट्रीय ध्यान खींचा, क्योंकि पत्रकारिता ने अपनी जिम्मेदारी निभाई. खोजी रिपोर्टिंग, वृत्तचित्र और Satyamev Jayate जैसे कार्यक्रमों ने सामाजिक वर्जनाओं को खुलकर चुनौती दी. जब परिवार डरे हुए हों तो कभी-कभी एक निडर पत्रकार ही वह मंच बनता है, जहां सच सामने आता है. सोशल मीडिया पर उठे अभियान केवल हैशटैग नहीं होते, वे एक पीढ़ी की आक्रोश और चेतना के प्रतीक हैं. मीडिया की निरंतर कवरेज ने कई बार सरकार को कानूनी संशोधन और कठोर कार्रवाई के लिए विवश भी किया है. परंतु मीडिया को यह भी याद रखना होगा कि संवेदनशीलता और सनसनीखेजी के बीच की रेखा बहुत पतली है, रिपोर्टिंग इस प्रकार हो कि न्याय की मांग उठे, दया की भिक्षा नहीं.
केवल कानून से दहेज नहीं मिटेगा, यह तो स्पष्ट है. 1961 का दहेज निषेध अधिनियम, IPC की धारा 304B और 498A, ये सब हैं, फिर भी ट्विशाएं मरती रहती हैं. दहेज हत्या के मामलों में Fast-Track Court की अनिवार्यता और समयबद्ध निर्णय जरूरी है. पुलिस संवेदीकरण आवश्यक है, विशेषकर महिला सेल को अधिक अधिकार और संसाधन मिलने चाहिए. विवाह पंजीकरण अनिवार्य हो और दहेज न लेने की शपथ-घोषणा उसी समय ली जाए. स्कूली पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता की शिक्षा हो और बेटे को भी यह जिम्मेदारी दी जाए कि दहेज न लेना उसका नैतिक कर्तव्य है, यह दायित्व केवल बेटी के परिवार का नहीं. उत्पीड़ित महिलाओं के लिए Helpline 181 और One Stop Centres का व्यापक प्रचार हो. पड़ोसी, मित्र और सहकर्मी, ये 'बीच वाले लोग' किसी को बचा सकते हैं यदि वे देखकर मुंह न फेरें.
ट्विशा शर्मा की मृत्यु केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, यह हम सबका सामूहिक अपराध है. हर बार जब हम किसी के घर में 'थोड़ी-बहुत मांग' को नजरअंदाज करते हैं, हर बार जब हम 'लड़की के घर वालों को समझौता करना ही पड़ता है' कहकर चुप हो जाते हैं, उस पल हम भी उस व्यवस्था के भागीदार बन जाते हैं. महाभारत में द्रौपदी ने पूछा था, 'क्या कोई नहीं है जो मेरी रक्षा करे?' सदियां बीत गईं, प्रश्न वही है. फर्क बस इतना है कि अब द्रौपदी का नाम ट्विशा हैऔर सभा में बैठे लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है. बदलाव तब आएगा जब हम केवल न्याय की मांग नहीं करेंगे, बल्कि उस संस्कृति को भी चुनौती देंगे, जो स्त्री के मूल्य को उसके दहेज से तोलती है और जिस दिन यह समझ पूरे समाज में उतर जाएगी, शायद उस दिन कोई त्विशा अकेली नहीं मरेगी.