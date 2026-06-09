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ट्विशा शर्मा केस: जेल में गिरिबाला-समर्थ को मिली VIP सुविधा, हटाई गईं डिप्टी जेलर, DIG की रिपोर्ट पर कार्रवाई

Twisha Sharma Case: भोपाल के चर्चित ट्विशा मौत मामले में जेल के अंदर आरोपी को कथित तौर पर VIP ट्रीटमेंट देने के आरोपों पर कार्रवाई की गई है. सुरक्षा प्रभारी डिप्टी जेलर जया यादव को हटा दिया गया है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 09, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:01 AM IST
ट्विशा शर्मा केस: जेल में गिरिबाला-समर्थ को मिली VIP सुविधा, हटाई गईं डिप्टी जेलर, DIG की रिपोर्ट पर कार्रवाई

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रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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