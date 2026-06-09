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Twisha Sharma Case: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में एक नई बात सामने आई है. मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपियों गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को कथित रूप से VIP ट्रीटमेंट दिए जाने की शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. सुरक्षा प्रभारी डिप्टी जेलर जया यादव को हटा दिया गया है. यह कार्रवाई जेल DIG की सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई. आरोप था कि न्यायिक हिरासत के दौरान आरोपी गिरिबाला और समर्थ सिंह को खास सुविधाएं दी जा रही थीं. मामला सामने आने के बाद जांच की गई, जिसके बाद प्रशासन ने जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की. फिलहाल दोनों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.
जेल में गिरिबाला- समर्थ को मिल रहा था VIP ट्रीटमेंट
दरअसल आरोपी सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को भोपाल सेंट्रल जेल में खास सुविधाएं और VIP ट्रीटमेंट मिल रहा था. इसके बाद हुए विवाद के बाद जेल प्रशासन ने कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को जेल के हॉस्पिटल वार्ड से जनरल बैरक में शिफ्ट कर दिया. मामले की जांच के बाद, जेल मैनेजमेंट ने आरोपियों को VIP ट्रीटमेंट और एक्स्ट्रा सुविधाएं दिए जाने के आरोपों को गंभीरता से लिया है और उचित स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है.
डिप्टी जेलर जया यादव को हटाया गया
बता दें कि DIG (जेल) संजय पांडे ने हाल ही में भोपाल सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के बाद, उन्होंने डायरेक्टर जनरल (जेल) को एक रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को नियमों का उल्लंघन करते हुए अस्पताल के वार्ड में शिफ्ट किया गया था और उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं दी गई थीं. इसके बाद डिप्टी जेलर जया यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हटा दिया गया.
जांच में बड़ा खुलासा
बता दें कि ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में इससे पहले एक चौंकाने वाली बात सामने आई थी. इससे जांच एजेंसी (SIT) द्वारा फांसी में इस्तेमाल किए गए फंदे जो सबूत का एक अहम हिस्सा है को जब्त करने की प्रक्रिया पर गंभीर कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक सब-इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने फंदे को जब्त किया था. लेकिन जब्ती की प्रक्रिया के दौरान गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने उसकी पहचान नहीं की थी. इसके अलावा, जब्ती के दस्तावेज में उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिसने फंदे की पहचान की थी.
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