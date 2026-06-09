Twisha Sharma Case: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में एक नई बात सामने आई है. मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपियों गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को कथित रूप से VIP ट्रीटमेंट दिए जाने की शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. सुरक्षा प्रभारी डिप्टी जेलर जया यादव को हटा दिया गया है. यह कार्रवाई जेल DIG की सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई. आरोप था कि न्यायिक हिरासत के दौरान आरोपी गिरिबाला और समर्थ सिंह को खास सुविधाएं दी जा रही थीं. मामला सामने आने के बाद जांच की गई, जिसके बाद प्रशासन ने जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की. फिलहाल दोनों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.